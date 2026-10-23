search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 11:57

Ηράκλειο: Νέο εργατικό ατύχημα, οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά

23.10.2026 11:57
skalosia_file
αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10) ένας 48χρονος οικοδόμος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από σκαλωσιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και διερευνώνται.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του 48χρονου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Παλλήνη μετά από κλοπή, χειροπέδες σε 43χρονο

Pizza Fan: Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή – μαμούθ – Παράνομο λογισμικό, διπλά βιβλία και έρευνα που συνεχίζεται

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 54χρονη που είχε πάνω από 200 ζώα σε ακατάλληλες συνθήκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κουλκουδίνας… ξαναχτυπά: Πήρε επιδότηση 200.000 ευρώ από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής

Allwyn_gourgevic
ADVERTORIAL

Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο Allwyn Game Time: Από τα πράσινα όνειρα στο Ballon d’Or

police new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί σοβαρά τραυματίες

tsalikis1-new
LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: «Μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι, ατάραχος – Τον έχω σε κοντινό πλάνο» (Video)

panagiotis-giannakis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης προσφεύγει κατά των 6 κατηγορούμενων για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ – Στην Ευελπίδων ο Παπαπέτρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

lazopoulos-new
MEDIA

MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν υπάρχει ομάδα λόμπι βουλευτών υπέρ του Ισραήλ, να εγγραφώ πρώτος» - Τι είπε για τα περί μυστικής συνάντησης στην Αθηναϊκή Λέσχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 13:29
KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κουλκουδίνας… ξαναχτυπά: Πήρε επιδότηση 200.000 ευρώ από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής

Allwyn_gourgevic
ADVERTORIAL

Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο Allwyn Game Time: Από τα πράσινα όνειρα στο Ballon d’Or

police new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί σοβαρά τραυματίες

1 / 3