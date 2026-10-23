Ηράκλειο: Νέο εργατικό ατύχημα, οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά

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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10) ένας 48χρονος οικοδόμος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή του Εσταυρωμένου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από σκαλωσιά.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και διερευνώνται.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του 48χρονου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
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