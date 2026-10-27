Εκλογές στο Ισραήλ: Άνοιξαν οι κάλπες – Τεταμένο το κλίμα, τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

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Σε τεταμένο κλίμα διεξάγονται σήμερα οι εκλογές για τη νέα Κνεσέτ στο Ισραήλ, με τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, να δίνει κυριολεκτικά μάχη επιβίωσης, και την αντιπολίτευση να προσπαθεί να τον… γκρεμίσει.

Καταγγελίες

Το κλίμα στη χώρα είναι ιδιαίτερα τεταμένο: ήδη το κόμμα «B’Yachad» του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ κατηγορεί εκπροσώπους του κυβερνώντος Λικούντ ότι παρακολουθούν παράνομα ψηφοφόρους στα εκλογικά τμήματα και διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με αυτούς μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, ισχυρισμοί για τους οποίους η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά που να τους τεκμηριώνει. Το «B’Yachad» ισχυρίζεται ότι εκπρόσωποι του «Λικούντ» εντός των εκλογικών τμημάτων χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για να παρακολουθούν τους ψηφοφόρους και να διαβιβάζουν πληροφορίες στο κόμμα τους, παραβιάζοντας τον εκλογικό νόμο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΕΕ, και δηλώνει ότι έχει υποβάλει καταγγελία στην επιτροπή.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς, η ΚΕΕ αναφέρει ότι οι φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ανακριβείς, τονίζοντας ότι «μέχρι στιγμής, η επιτροπή δεν έχει λάβει καμία αναφορά για τέτοια δραστηριότητα». Αναφέρει ότι έλαβε μία μεμονωμένη αναφορά για φωτογράφιση σε εκλογικό τμήμα σε ένα μοσάβ στην κεντρική Ισραήλ, αλλά ότι η αρμόδια υπάλληλος του εκλογικού τμήματος σταμάτησε να τραβά φωτογραφίες αφού της εξηγήθηκαν οι κανόνες. Η ΚΕΕ επαναλαμβάνει ότι απαγορεύεται στους εκπροσώπους των κομμάτων να μοιράζονται πληροφορίες με τα κόμματά τους σχετικά με το αν μεμονωμένοι ψηφοφόροι έχουν φτάσει στα εκλογικά τμήματα ή έχουν ψηφίσει, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών για smartphone.

Μετά την απάντηση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, το κόμμα «B’Yachad» δηλώνει ότι έχει λάβει επιπλέον αναφορές από τους εκπροσώπους του επί τόπου, σύμφωνα με τις οποίες αξιωματούχοι του Λικούντ χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Elector» σε εκλογικά τμήματα ενός μοσάβ στην Κάτω Γαλιλαία, γεγονός που το ώθησε να υποβάλει νέα καταγγελία. Οι καταγγελίες έρχονται μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι των εκλογικών τμημάτων και οι παρατηρητές που έχουν διοριστεί από τα κόμματα δεν μπορούν να καταμετρούν, με ψηφιακά μέσα, τον αριθμό των ψηφοφόρων που ψήφισαν την ημέρα των εκλογών και να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούν.

Αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις

Η έντονη αντίθεση στα μηνύματα μεταξύ του κυβερνώντος συνασπισμού του Ισραήλ και της αντιπολίτευσης είναι εμφανής καθώς οι ηγέτες των κομμάτων ψηφίζουν, με τους συμμάχους του Νετανιάχου να συνεχίζουν μια κατά κύριο λόγο αρνητική εκστρατεία που εστιάζει στους κινδύνους που ενέχει η ανάληψη της εξουσίας από τους αντιπάλους τους, αντί να αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της δικής τους κυβέρνησης, ενώ οι ηγέτες της αντιπολίτευσης υπόσχονται αλλαγή και εθνική ανανέωση.

Ο ηγέτης του Θρησκευτικού Σιωνισμού και υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς ψηφίζει στον οικισμό Κεντούμιμ της Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας να μην υποστηριχθούν κόμματα που κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το εκλογικό όριο — μια σαφής αναφορά στο κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Γουίντερ, το οποίο ο ίδιος και το Λικούντ προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να πιέσουν να αποσυρθεί. «Δεν παίζουμε με την ασφάλειά μας, την ύπαρξή μας ή την ταυτότητά μας», λέει, προειδοποιώντας ότι οι χαμένες ψήφοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «μια αριστερή κυβέρνηση με τους εχθρούς μας, η οποία θα μας φέρει καταστροφές».

Εν τω μεταξύ, ψηφίζοντας μαζί με τη σύζυγό του στη Ρα’ανάνα, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του «B’Yachad» Ναφτάλι Μπένετ επικαλείται το πνεύμα της 7ης Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι οι Ισραηλινοί που βγήκαν μπροστά για να σώσουν τη χώρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς πρέπει τώρα να το κάνουν ξανά στις κάλπες. «Είμαστε ένας λαός λιονταριών που, στις 7 Οκτωβρίου, βγήκε να σώσει τη χώρα όταν δεν υπήρχε κυβέρνηση. Σήμερα, 27 Οκτωβρίου, αυτός ο λαός λιονταριών βγαίνει να σώσει τη χώρα για άλλη μια φορά», λέει ο Μπένετ, υποσχόμενος «τεράστια, ιστορική αλλαγή» και ένα «απίστευτο μέλλον για τα παιδιά μας».

Ο πρόεδρος του κόμματος «Yisrael Beytenu», Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος ψήφισε μαζί με τη σύζυγό του στον οικισμό Νόκντιμ της Δυτικής Όχθης, εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αντιπολίτευση θα βγει νικήτρια και θα σχηματίσει έναν «σιωνιστικό συνασπισμό» αφοσιωμένο στη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και στην ψήφιση νόμου για τη γενική στρατιωτική θητεία. «Η εποχή του Νετανιάχου και της κυριαρχίας των υπερορθόδοξων πρέπει να τελειώσει», δηλώνει.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, ψηφίζει στο Ρος Χα’αΐν μαζί με τη σύζυγό του και τον εγγονό του, δηλώνοντας: «Σήμερα, σώζουμε το Ισραήλ». «Αγωνιστήκαμε για τέσσερα χρόνια στους δρόμους, και τώρα μεταφέρουμε τον αγώνα στις κάλπες», λέει, ζητώντας ισχυρή παρουσία των Δημοκρατικών στην επόμενη κυβέρνηση.

Ο ηγέτης του κόμματος «Οτζμά Γιεχούντιτ», ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ψηφίζει στο Κιριάτ Άρμπα μαζί με τη σύζυγό του, προειδοποιώντας ότι μια νίκη του αντίπαλου μπλοκ θα οδηγήσει σε «κυβέρνηση Μανσούρ Άμπας». «Ο Νετανιάχου θα είναι πρωθυπουργός, και εμείς θα είμαστε οι εκφραστές της δεξιάς σε αυτή την κυβέρνηση», λέει.

«Για το καλό του λαού του Ισραήλ, για την αιωνιότητα του Ισραήλ, για την ενότητα του Ισραήλ. Ψηφίστε με την καρδιά σας, και θα πετύχουμε μεγάλη επιτυχία», λέει ο πρόεδρος του κόμματος «Λαός του Ισραήλ», Όφερ Γουίντερ, καθώς ψηφίζει στο Μιτσπέ Νετόφα. Ο Γουίντερ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, αλλά το κόμμα του καταγράφει σταθερά ποσοστά κάτω από το εκλογικό όριο στις δημοσκοπήσεις. Το αν καταφέρει να εισέλθει στην Κνεσέτ θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό για τον καθορισμό της ισορροπίας μεταξύ των μπλοκ.

Ο πρόεδρος της «Κοινής Λίστας», Γιουσέφ Τζαμπάρεν, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζει τις εκλογές «ημέρα καθοριστική», λέγοντας ότι το αραβικό κοινό «πιστεύει στην ικανότητά του να επιφέρει αλλαγή και να διώξει τη φασιστική κυβέρνηση». Η συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστική σε αυτές τις εκλογές με σφιχτό ανταγωνισμό, με τον Τζαμπάρεν να έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση ικανή να αντικαταστήσει τον συνασπισμό του Νετανιάχου, ακόμη και από εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού.

Πυρά Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία την ημέρα των εκλογών στο κιμπούτς Νιρ Όζ, μία από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 υπό την ηγεσία της Χάμας, μαζί με τον πρώην όμηρο Γκάντι Μόζες, σε μια συμβολική επιλογή τοποθεσίας, πριν ψηφίσει ο ίδιος αλλού αργότερα την ίδια μέρα. «Είμαι περήφανος και συγκινημένος που ξεκινώ αυτή την ημέρα μαζί με τον Γκάντι Μόζες, ένα σύμβολο του ισραηλινού πνεύματος και της ισραηλινής δύναμης, της αφοσίωσης των Ισραηλινών ο ένας προς τον άλλον και της αφοσίωσής τους προς το κράτος», δηλώνει ο Άιζενκοτ.

«Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι θα είμαστε άξιοι του τιμήματος που πληρώσατε, του τιμήματος που πλήρωσε το κιμπούτς και του τιμήματος που πληρώσαμε όλοι, και για να φέρω επούλωση και αποκατάσταση σε όλους τους πολίτες του Ισραήλ», συνεχίζει. Ο Μόζες, ένας 81χρονος κάτοικος του Νιρ Οζ που υπέμεινε 482 ημέρες σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, έχει υποστηρίξει την εκστρατεία του Άιζενκοτ, ενός πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ο οποίος έχασε τον γιο του Γκαλ και δύο ανιψιούς του ενώ πολεμούσαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Επισημαίνοντας την απουσία οποιουδήποτε μέλους της κυβερνητικής συμμαχίας, ο Άιζενκοτ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ότι συνεχίζουν να αποφεύγουν την ευθύνη για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση. «Αν κάποιος στην κυβέρνηση είχε έστω και ένα ίχνος ευθύνης, θα είχε ξεκινήσει τη μέρα του εδώ, στις κοινότητες στα σύνορα με τη Γάζα», λέει. «Τρία χρόνια μετά την αποτυχία, συνεχίζουν να αποφεύγουν την ευθύνη».

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