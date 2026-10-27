Έρευνα Eurostat: Το «αργυρό μετάλλιο» στην υγεία παίρνουν οι νέοι από 16 έως 29 ετών της Ελλάδας 

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Στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την αυτοαξιολόγηση της υγείας των νέων ηλικίας 16-29 ετών, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 98,1% για το 2025.

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν επίσης την άμεση σύνδεση μεταξύ του υψηλότερου εισοδήματος και της θετικότερης αξιολόγησης της υγείας στους νέους.

Αναλυτικά, στην πρώτη θέση είναι βρίσκονται οι νέοι της Ρουμανίας, με ποσοστό 98,2%, σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Ελλάδα με 98,1% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κροατία, με ποσοστό 95,9%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία, όπου το 74,4% των νέων δηλώνει καλή ή πολύ καλή υγεία, στην Ολλανδία με 79,8% και στη Φινλανδία με 81,4%.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω χώρες οικονομικά είναι περισσότερο εύρωστες από τη Ρουμάνια, την Ελλάδα και Κροατία, παρ΄όλα αυτά οι νέοι αυτών των χωρών βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις της λίστας της Eurostat.

Συνολικά, σε 14 κράτη-μέλη της ΕΕ, περισσότεροι από 9 στους 10 νέους ηλικίας 16-29 ετών αξιολογούν θετικά την υγεία τους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 89,7% το 2025.

Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από εκείνο του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, το οποίο ανήλθε σε 67,9%.

Ωστόσο, η θετική αξιολόγηση της υγείας των νέων στην ΕΕ παρουσιάζει μικρή υποχώρηση τα τελευταία χρόνια, από 91,1% το 2021 σε 89,7% το 2025.

Γιατί υπάρχει διαφορά στην υγεία ανδρών- γυναικών

Τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν μικρή διαφορά στην αυτοαξιολόγηση της υγείας ανάμεσα στους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες στην ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2025 καλή ή πολύ καλή υγεία δήλωσε:

• Το 90,9% των ανδρών ηλικίας 16-29 ετών.

• Το 88,4% των γυναικών της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Η διαφορά διαμορφώνεται σε 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, με τους νέους άνδρες να αξιολογούν ελαφρώς πιο θετικά την υγεία τους.

Το εισόδημα συνδέεται άμεσα με την υγεία

Μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού. Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, οι νέοι που ζουν σε νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα αξιολογούν συχνότερα θετικά την υγεία τους σε σύγκριση με εκείνους που ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Συγκεκριμένα, καλή ή πολύ καλή υγεία δήλωσε το 85,6% των νέων ηλικίας 16-29 ετών που ανήκουν στο φτωχότερο 20% των νοικοκυριών, έναντι 93,7% όσων ανήκουν στο πλουσιότερο 20%.

Η διαφορά ανέρχεται σε 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ εισοδήματος και υποκειμενικής αξιολόγησης της υγείας ακόμη και στις νεότερες ηλικίες.

Σημειώνεται ότι η μέτρηση αφορά την αυτοαξιολόγηση της υγείας και όχι την καταγραφή διαγνωσμένων ασθενειών ή των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων.

Στην έρευνα οι συμμετέχοντες καλούνται να χαρακτηρίσουν τη συνολική κατάσταση της υγείας τους ως πολύ καλή, καλή, μέτρια, κακή ή πολύ κακή.

Επομένως, το υψηλό ποσοστό της Ελλάδας, που φτάνει το 98,1%, δεν σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι νέοι είναι απαλλαγμένοι από προβλήματα υγείας.

Ωστόσο εκφράζει την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων ανθρώπων αξιολογεί θετικά τη συνολική κατάσταση της υγείας τους.

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