search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:15
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 15:00

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

27.10.2026 15:00
DBC Corporate Advisory Logo Horizontal

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η DBC Corporate Advisory Α.Ε. ξεκινά τη δραστηριότητά της ως νέα, ανεξάρτητη εταιρεία, μετά την απόσχιση των κλάδων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (Financial Advisory) και αξιοποίησης επιχορηγήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από τη Diadikasia Business Consulting. Στο πλαίσιο της απόσχισης, μεταφέρθηκαν στη DBC το προσωπικό, το υφιστάμενο πελατολόγιο και οι συμβάσεις που συνδέονται με τους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των συνεργασιών και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Parnon Holdings, εταιρεία συμμετοχών του Γιάννη Σάκκαρη, και λειτουργεί πλέον υπό νέα ιδιοκτησία, σε αυτόνομη πορεία από τη Diadikasia Business Consulting.

«Η δημιουργία της DBC Corporate Advisory σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τους δύο κλάδους και τα στελέχη τους. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, η ομάδα μας διαθέτει ισχυρές βάσεις για το επόμενο βήμα. Μέσα από το νέο, ανεξάρτητο εταιρικό σχήμα, στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας και να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας, συνεχίζοντας να παρέχουμε την απαραίτητη συμβουλευτική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές», δήλωσε ο Γιάννης Σάκκαρης, CEO της DBC Corporate Advisory.

Η ομάδα της DBC Corporate Advisory Α.Ε. διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του επενδυτικού τους κύκλου, από τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως την υλοποίηση των έργων τους. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A), καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, και Technology Advisory Services, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στην αξιοποίησή της για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, έχοντας παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στην άντληση, την αναδιάρθρωση και την αξιολόγηση δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους άνω των €14 δισ., ενώ έχουν εκπονήσει περισσότερα από 1.000 επιχειρηματικά σχέδια και συμβάλει στην έγκριση επιδοτήσεων ύψους άνω των €2,5 δισ. για επενδυτικά έργα μόνο κατά την τελευταία επταετία. Σήμερα η DBC υλοποιεί περισσότερες από 400 συμβάσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των συνεργασιών και την υλοποίηση των έργων που ανέλαβε στο πλαίσιο της απόσχισης.

Με προσήλωση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η DBC Corporate Advisory εξυπηρετεί επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία, η ενέργεια, ο αγροτικός τομέας, ο τραπεζικός κλάδος, η τεχνολογία και η πληροφορική, ο τουρισμός και ο κλάδος τροφίμων και ποτών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website της εταιρείας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

old_tv_set
MEDIA

Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

image001
ADVERTORIAL

«Τα κραγιοναρισμένα χείλη» της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη: Από Παρασκευή 30/10 στο θέατρο «Μικρός Κεραμεικός»

putin_store_stubb
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Πούτιν μίλησε με Νορβηγία και Φινλανδία για το τέλος του πολέμου – Εκνευρισμός σε Δανία και Σουηδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

bekiris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:15
foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

old_tv_set
MEDIA

Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

1 / 3