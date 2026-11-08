Πάτρα: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 83χρονη – Υπέστη σοβαρά εγκαύματα από φωτιά, όταν επιχείρησε να ανάψει το τζάκι

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, μία 83χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα από φωτιά στο σπίτι της, στα Δεμέστιχα του Δήμου Ερυμάνθου, όταν προσπάθησε να ανάψει το τζάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, όταν η ηλικιωμένη χρησιμοποίησε κατά λάθος βενζίνη αντί για οινόπνευμα. Η χρήση του εύφλεκτου υγρού προκάλεσε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει και να περιορίσει τις φλόγες, τραυματίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος υπέστη εγκαύματα μικρότερης έκτασης.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες. Όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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