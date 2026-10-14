Άρης Σερβετάλης: Με μακριά μαλλιά και γένια για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή (Video)

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Ο Άρης Σερβετάλης έδωσε το «παρών» το απόγευμα της Τρίτης, 13/10, σε εκδήλωση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον ομώνυμο δήμο, τραβώντας την προσοχή με τη νέα του εμφάνιση.

Ο ηθοποιός συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

Τα μακριά μαλλιά και τα πυκνά γένια του ηθοποιού συνδέονται με τις ανάγκες του νέου τηλεοπτικού του εγχειρήματος, καθώς πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε νέα σειρά.

Για την προετοιμασία του, μάλιστα, είχε επισκεφθεί τον περασμένο Μάιο το Άγιο Όρος, όπου ήρθε σε επαφή με τη μοναστική ζωή, επιδιώκοντας να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

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