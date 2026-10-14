search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 21:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 19:34

Άρης Σερβετάλης: Με μακριά μαλλιά και γένια για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή (Video)

14.10.2026 19:34
servetalis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Άρης Σερβετάλης έδωσε το «παρών» το απόγευμα της Τρίτης, 13/10, σε εκδήλωση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον ομώνυμο δήμο, τραβώντας την προσοχή με τη νέα του εμφάνιση.

Ο ηθοποιός συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

@sirkoniordos

Αρης Σερβεταλης στα Δημητρια 2026

♬ πρωτότυπος ήχος – leo

Τα μακριά μαλλιά και τα πυκνά γένια του ηθοποιού συνδέονται με τις ανάγκες του νέου τηλεοπτικού του εγχειρήματος, καθώς πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε νέα σειρά.

Για την προετοιμασία του, μάλιστα, είχε επισκεφθεί τον περασμένο Μάιο το Άγιο Όρος, όπου ήρθε σε επαφή με τη μοναστική ζωή, επιδιώκοντας να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί.

Διαβάστε επίσης:

Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά – «Πολλή λιακάδα στην καρδιά»

«Σεξουαλικό αρπακτικό» ο Ράσελ Μπραντ κατά την εισαγγελέα, στη δίκη του ηθοποιού για βιασμούς

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spider-crater
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

NASA: Δορυφορική εικόνα ρίχνει «φως» στο μυστήριο του κρατήρα σε σχήμα αράχνης στην Αυστραλία

eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

zelenskyy
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οδυνηρό» το ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά (Video)

tailer dorsey – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nτόρσεϊ κατά Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

mazonakis-kostetsos-new
LIFESTYLE

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 21:00
spider-crater
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

NASA: Δορυφορική εικόνα ρίχνει «φως» στο μυστήριο του κρατήρα σε σχήμα αράχνης στην Αυστραλία

eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

1 / 3