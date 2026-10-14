Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

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Με προσθετικό πόδι εμφανίζεται σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram o Σταύρος Φλώρος, περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του Survivor.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται ο παίκτης του ριάλιτι να στέκεται όρθιος με πατερίτσες και να παίζει μπάλα, δείχνοντας την πρόοδό του στους διαδικτυακούς του ακόλουθούς.

Παράλληλα, ωστόσο, εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ψυχολογικό επίπεδο, τονίζοντας πως περισσότερο απ’ όλα του έχει λείψει να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίζει μπάλα με τους φίλους του.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».

Ο παίκτης του ριάλιτι στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο από το παρελθόν αυτή τη φορά, στο οποίο φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο στο παρελθόν.

Επίσης, μοιράστηκε και μία φωτογραφία του, την οποία έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου παρουσιάζεται σαν υπερήρωας.

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