search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 19:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 17:31

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

14.10.2026 17:31
floros video podi – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με προσθετικό πόδι εμφανίζεται σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram o Σταύρος Φλώρος, περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα του Survivor.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται ο παίκτης του ριάλιτι να στέκεται όρθιος με πατερίτσες και να παίζει μπάλα, δείχνοντας την πρόοδό του στους διαδικτυακούς του ακόλουθούς.

Παράλληλα, ωστόσο, εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ψυχολογικό επίπεδο, τονίζοντας πως περισσότερο απ’ όλα του έχει λείψει να μπορεί να κάνει τα πιο απλά πράγματα, όπως το να παίζει μπάλα με τους φίλους του.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».

Ο παίκτης του ριάλιτι στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο από το παρελθόν αυτή τη φορά, στο οποίο φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο στο παρελθόν.

Επίσης, μοιράστηκε και μία φωτογραφία του, την οποία έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου παρουσιάζεται σαν υπερήρωας.

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε σε κλάματα ο Χολίδης: Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα, με εμένα λίγο το παράκανε

Λένα Δροσάκη για τον καρκίνο: «Το ανακάλυψα μόνη μου με ψηλάφηση – Ήταν μια μαύρη τρύπα εκείνη η περίοδος»

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ας μιλήσουμε για μουσική»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνα και Λαυρίου

tempi_trisagio_13
ΕΛΛΑΔΑ

«ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση»: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από Αποστολίδη και Μπαρμπαλιού

dimarxeio aktio vonitsa
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

netanyahu shin bet
ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ κατά Νετανιάχου για συκοφαντική δυσφήμιση – «Λέει ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του»

elon_musk_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» μέσω social media: Η Γαλλία καταγγέλλει τον Έλον Μασκ για στοχευμένες επιθέσεις σε Ευρωπαίους ηγέτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 19:19
LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνα και Λαυρίου

tempi_trisagio_13
ΕΛΛΑΔΑ

«ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ – Από την Τραγωδία στη Λύτρωση»: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από Αποστολίδη και Μπαρμπαλιού

dimarxeio aktio vonitsa
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο δημαρχείο Ακτίου – Βόνιτσας: Τι θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Κασόλας και Καραγκούνης

1 / 3