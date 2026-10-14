Ξέσπασε σε κλάματα ο Χολίδης: Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα, με εμένα λίγο το παράκανε

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Για τους δύσκολους τελευταίους μήνες που σημαδέυτηκαν και από την απώλεια του πατέρα του μίλησε στο STAR ο Χρήστος Χολίδης, με τον τραγουδιστή να ξεσπάει σε κλάματα στον άερα μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

«Τον τελευταίο καιρό έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, από τον Φεβρουάριο. Καμιά φορά λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν… Δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Με εμένα λίγο το παράκανε. Γιατί την ίδια εποχή που πέρναγα αυτό, έπρεπε να τραγουδάω, έπρεπε να διαχειριστώ μία έγκυο γυναίκα στον μήνα της και τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου που ήταν στα κάγκελα κι εγώ έπαιζα θέατρο σε όλους αυτούς και δεν είμαι ηθοποιός. Ήταν πολύ δύσκολο…», εξήγησε.

«Ευτυχώς έκανα τα πράγματα όπως ήθελα να τα κάνω, αργότερα, γιατί μας έλεγε από πριν πώς θέλει να τον θάψουν και όλα αυτά. Και τα έκανα όπως ήθελε», συμπλήρωσε ο Χρήστος Χολίδης.

Ο τραγουδιστής απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για να αποχαιρετίσει δημόσια τον πατέρα του, σημειώνοντας πως ήταν ένας τρόπος να ενημερώσει τον κόσμο, ώστε να σταματήσουν να τον ρωτούν διαρκώς για την κατάστασή του και να βιώνει τον ίδιο πόνο κάθε φορά: «Δεν είμαι παιδί του Instagram και του TikTok και επειδή με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν πώς πάει, γιατί ο μπαμπάς ήταν τρεις μήνες στην εντατική… έπρεπε συνέχεια να επαναλαμβάνω ότι “έφυγε”. Και κάποιος από την εταιρεία μου λέει “πρέπει να ανεβάσεις κάτι, να το μάθει ο κόσμος, να σταματήσει να επαναλμβάνεται αυτός ο πόνος”. Και έκανα αυτό…», είπε.

Ο Χρήστος Χολίδης, την ώρα που η ανάρτηση έπαιζε στην οθόνη, δεν σταμάτησε να δακρύζει, με τον ίδιο να λέει αμέσως μετά: «Για άλλο λόγο ήρθα… Με έχετε τσακίσει… Τι γίνεται;».

Όπως ανέφερε, με την απώλεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο τραγουδιστής δήλωσε πως άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του στα 47 του: «Έκανα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και το πρωί είχε μπει ο πατέρας μου στην εντατική κι εγώ το βράδυ έπρεπε να χαμογελάω και να τραγουδάω. Ίσως είναι από τις φορές που γέλασα τόσο πολύ επιτηδευμένα, για να μην καταλάβει κάποιος ότι έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν είχα κάποια απώλεια, δεν το είχα ζήσει ποτέ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, άκουσα τον ήχο του κλάματός μου».

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ότι δεν έτυχε ποτέ να κάνουν παρέα αλλά το γεγονός ότι «έφυγε αβοήθητος ανάμεσα σε γιατρούς υποτίθεται, εμένα αυτό με συγκλόνισε. Δεν τον βοήθησε κανείς, ήταν φοβερό».

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