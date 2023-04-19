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19.04.2023 11:32

Χρήστος Χολίδης: Βρέθηκε η κλεμμένη μηχανή του – Είχε απειλήσει ότι θα βρει τους δράστες (photo/videos)

19.04.2023 11:32
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credit: Instagram/@christos_cholidis

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Θύμα κλοπής είχε πέσει ο γνωστός τραγουδιστής, Χρήστος Χολίδης, καθώς άγνωστοι είχαν κλέψει τη μοτοσικλέτα του τη Δευτέρα του Πάσχα.

Μάλιστα, με ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής είχε στείλει και ένα μήνυμα στους δράστες. «Για εσάς που μου κλέψατε τη μηχανή μου, μπορείτε αύριο να την αφήσετε στην πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, γιατί θα σας βρω», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Τελικά, με μία σειρά από stories που «ανέβασε» στο Instagram, ο Χολίδης αποκάλυψε πως βρέθηκε η μηχανή του, σε πεζόδρομο της περιοχής.

credit: Instagram/@christos_cholidis

Όπως αναφέρει, οι ληστές την είχαν καλύψει με έναν μουσαμά, προκειμένου να την προστατεύσουν. Παράλληλα, ο τραγουδιστής κάλεσε την αστυνομία, για να ενημερώσει ότι τη βρήκε.

credit: Instagram/@christos_cholidis

Η αστυνομία του ζήτησε να περιμένει στο σημείο, προκειμένουν να φτάσουν οι αστυνομικοί και να γίνει σωστά η επιχείρηση. Μετά το αίσιο τέλος, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση ανταπόκριση και τη βοήθεια.

credit: Instagram/@christos_cholidis

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