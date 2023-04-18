Χρήστος Χολίδης: Του έκλεψαν τη μηχανή και έστειλε μήνυμα στους δράστες – «Αφήστε τη γιατί θα σας βρω»

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Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, Χρήστος Χολίδης, έπεσε θύμα κλοπής και έστειλε ένα… μήνυμα στους δράστες.
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε, με ανάρτησή του στο Instagram, ότι του έκλεψαν τη μοτοσικλέτα.
Στην ίδια ανάρτηση ο Χολίδης έστειλε και ένα μήνυμα στους δράστες, να του… αφήσουν τη μηχανή σε συγκεκριμένο σημείο, γιατί θα τους βρει.
«Για εσάς που κλέψατε τη μηχανή μου από το Village Park, μπορείτε αύριο να την αφήσετε στην πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω γιατί θα σας βρω», έγραψε χαρακτηριστικά.
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