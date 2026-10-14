Λένα Δροσάκη για τον καρκίνο: «Το ανακάλυψα μόνη μου με ψηλάφηση – Ήταν μια μαύρη τρύπα εκείνη η περίοδος»

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Η Λένα Δροσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Kατερίνα» και μίλησε μεταξύ άλλων για την περίοδο που διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος όταν ο γιος της, Αναστάσης ήταν μόλις τεσσάρων μηνών.

«Το ανακάλυψα μόνη μου με ψηλάφηση. Ήταν μια μαύρη τρύπα εκείνη η περίοδος, διότι μετά αρρώστησε και η μητέρα μου. Ήταν όλα πολύ δύσκολα», σημείωσε αρχικά η ηθοποιός.

«Μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερή, γιατί το πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να θηλάσω, γιατί γέννησα στον όγδοο μήνα, οπότε μπήκε ο Αναστάσης στην θερμοκοιτίδα για κάποιες ημέρες. Μετά έβγαλα γάλα με θήλαστρο. Έτσι το αντιλήφθηκα, θα μπορούσα να μην το είχα ανακαλύψει τόσο γρήγορα. Κάποτε άκουγα την ατάκα “όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο” και νευρίαζα. Μπορεί να ακουστεί γραφικό, αλλά πραγματικά η υγεία μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Χανόμαστε με πάρα πολλά, όπως την εικόνα μας, ο χρόνος πάει πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να κάνουμε μια πραγματική σύνδεση με τον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε μια ησυχία μέσα στο χάος που ζούμε», πρόσθεσε η Λένα Δροσάκη.

«Με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη έχουμε χωρίσει, αλλά θα είμαστε για πάντα οικογένεια» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός λέγοντας ωστόσο ότι στην αρχή μετά από κάθε χωρισμό είναι δύσκολα και μπορεί να πεις πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις αργότερα.

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