Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά – «Πολλή λιακάδα στην καρδιά»

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Ξυπόλυτη, φορώντας το μαγιό της και καλοκαιρινή διάθεση παρά τον άκρως φθινοπωρινό καιρό φωτογραφήθηκε η Δανάη Μπάρκα και ανέβασε τα κλικ στο Instagram.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια φυσικά απαθανατίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά, καθώς περιμένει το πρώτο παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, είδηση που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα από τα social media.





Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, φωτογραφήθηκε με τον άντρα της αλλά και μόνη της, ενώ μοιράστηκε μερικές σκέψεις της. «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.

Οι φωτογραφίες της

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