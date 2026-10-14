search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 21:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 19:56

Ο Μίνως Μάτσας ένα βήμα πριν από τις υποψηφιότητες για τα Grammy

14.10.2026 19:56
matsas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη διαδικασία διεκδίκησης υποψηφιότητας σε δύο κατηγορίες των Grammy Awards βρίσκεται το άλμπουμ του Μίνου Μάτσα «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues». Η μουσική δουλειά του γνωστού συνθέτη έχει κατατεθεί προς αξιολόγηση για τις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance, διεκδικώντας διάκριση στον διεθνή μουσικό θεσμό.

Η ξεχωριστή ταυτότητα του δίσκου βασίζεται στη συνάντηση τεσσάρων μουσικών παραδόσεων από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Ο Μίνως Μάτσας συνδυάζει το ελληνικό ρεμπέτικο με το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, αναδεικνύοντας τις κοινές εμπειρίες, τις ιστορίες και τα συναισθήματα που διατρέχουν τα συγκεκριμένα είδη, παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές τους αφετηρίες.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν πέντε ερμηνευτές, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη, η Lina_, η Debora Russ και ο Eric B. Turner, καθένας από τους οποίους προσδίδει τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση στο άλμπουμ. Το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Διαβάστε επίσης:

Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά – «Πολλή λιακάδα στην καρδιά»

«Σεξουαλικό αρπακτικό» ο Ράσελ Μπραντ κατά την εισαγγελέα, στη δίκη του ηθοποιού για βιασμούς

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NTORSEI-234

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ξέσπασμά του – Επιστρέφει στην Αθήνα

spider-crater
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

NASA: Δορυφορική εικόνα ρίχνει «φως» στο μυστήριο του κρατήρα σε σχήμα αράχνης στην Αυστραλία

eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων – 5 συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

zelenskyy
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οδυνηρό» το ότι ο Τραμπ επέλεξε την άλλη πλευρά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

mazonakis-kostetsos-new
LIFESTYLE

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 21:04
NTORSEI-234

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ξέσπασμά του – Επιστρέφει στην Αθήνα

spider-crater
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

NASA: Δορυφορική εικόνα ρίχνει «φως» στο μυστήριο του κρατήρα σε σχήμα αράχνης στην Αυστραλία

eric deters 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

1 / 3