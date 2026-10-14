Ο Μίνως Μάτσας ένα βήμα πριν από τις υποψηφιότητες για τα Grammy

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Στη διαδικασία διεκδίκησης υποψηφιότητας σε δύο κατηγορίες των Grammy Awards βρίσκεται το άλμπουμ του Μίνου Μάτσα «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues». Η μουσική δουλειά του γνωστού συνθέτη έχει κατατεθεί προς αξιολόγηση για τις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance, διεκδικώντας διάκριση στον διεθνή μουσικό θεσμό.

Η ξεχωριστή ταυτότητα του δίσκου βασίζεται στη συνάντηση τεσσάρων μουσικών παραδόσεων από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Ο Μίνως Μάτσας συνδυάζει το ελληνικό ρεμπέτικο με το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, αναδεικνύοντας τις κοινές εμπειρίες, τις ιστορίες και τα συναισθήματα που διατρέχουν τα συγκεκριμένα είδη, παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές τους αφετηρίες.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν πέντε ερμηνευτές, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη, η Lina_, η Debora Russ και ο Eric B. Turner, καθένας από τους οποίους προσδίδει τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση στο άλμπουμ. Το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

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