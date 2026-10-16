Νοσταλγεί την τηλεόραση η Έλεν Ντε Τζένερις, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της εκπομπής της

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Νοσταλγία για τη δουλειά της στην τηλεόραση νιώθει η Έλεν Ντε Τζένερις, η οποία εξομολογήθηκε ότι της λείπει πάρα πολύ η τηλεοπτική παρουσία, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Graham Norton Show», κοντά δύο χρόνια μετά την απόφασή της να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ και να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Δεν κάνω ουσιαστικά τίποτα αυτή την περίοδο και μου λείπει πραγματικά η τηλεόραση», δήλωσε η ΝτεΤζένερις, η οποία μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μαζί με τη σύζυγό της, Πόρσια ντε Ρόσι, το 2024. «Μου λείπουν πολλά πράγματα από εκείνη την περίοδο, το γέλιο με τους σεναριογράφους και το κοινό. Σκέφτομαι να κάνω κάτι εδώ».

Ellen DeGeneres Says ‘I Really Miss Being on TV’ 4 Years After Her Show Ended https://t.co/0YLQe19xKY — People (@people) October 16, 2026

Στη συνέχεια αστειεύτηκε για το τηλεοπτικό τοπίο της Βρετανίας, λέγοντας: «Νομίζω ότι εδώ είναι αρκετά εύκολο να εμφανιστείς στην τηλεόραση. Έχετε εκπομπή για αγγειοπλαστική, εκπομπή για ράψιμο, ακόμη και εκπομπή με ανθρώπους που παρακολουθούν άλλες τηλεοπτικές εκπομπές», είπε, αναφερόμενη στα βρετανικά προγράμματα «The Great Pottery Throwdown», «The Great British Sewing Bee» και «Gogglebox».



Η μετακόμιση της Ντε Τζένερις στη Βρετανία πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «The Ellen DeGeneres Show», η οποία έριξε αυλαία στις 26 Μαΐου 2022, έπειτα από 19 σεζόν, εν μέσω καταγγελιών για «τοξικό εργασιακό περιβάλλον».



Η παρουσιάστρια είχε ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζομένους της εκπομπής με εκτενές υπόμνημα, ενώ ακολούθησε δεύτερη απολογία της μετά την αποχώρηση των παραγωγών Εντ Γκλάβιν, Κέβιν Λέμαν και Τζόναθαν Νόρμαν, έπειτα από εσωτερική έρευνα της WarnerMedia.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η ΝτεΤζένερις πραγματοποίησε περιοδεία με παραστάσεις stand-up comedy, αν και ακύρωσε αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα κωμικό σόου στο Netflix, λέγοντας στους θαυμαστές της ότι ήταν «η τελευταία φορά που θα με δείτε».



Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο BBC τον Ιούλιο του 2025, είχε παραδεχτεί ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με νέα επαγγελματικά σχέδια. «Θέλω να διασκεδάζω, θέλω να κάνω κάτι. Μου αρέσουν οι κότες μου, αλλά έχω αρχίσει να βαριέμαι λίγο», είχε αστειευτεί μιλώντας στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Ρίτσαρντ Μπέικον, αναφερόμενη στη νέα της ζωή στη βρετανική ύπαιθρο.



Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον ρόλο της Ντόρι, στον οποίο είχε δανείσει τη φωνή της στο «Finding Nemo», για μια νέα ταινία μικρού μήκους. Η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση δημοσιεύοντας στο Instagram στιγμιότυπο από σχετικό δημοσίευμα, το οποίο συνόδευσε με τη φράση: «Είμαι ενθουσιασμένη γι’ αυτό».

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