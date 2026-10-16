search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 09:28

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έγινε 47 ετών – Οι ευχές του Γιώργου Γεροντιδάκη

16.10.2026 09:28
papadimitriou_doretta

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα 47α γενέθλιά της γιόρτασε χθες η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ξεκίνησε την ξεχωριστή αυτή ημέρα δεχόμενη πολλές ευχές από φίλους, γνωστούς και ανθρώπους του περιβάλλοντός της, οι οποίοι της έστειλαν μηνύματα αγάπης για τα γενέθλιά της.

Η δημόσια ευχή του Γιώργου Γεροντιδάκη

Ανάμεσα στις ευχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του συντρόφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη. Ο ηθοποιός επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στην αγαπημένη του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποτυπώνοντας μια τρυφερή στιγμή από τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Το λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη φωτογραφία με μόλις δύο λέξεις, γράφοντας «Happy Birthday», μαζί με κάποια τρυφερά emojis. Με αυτόν τον απλό τρόπο, θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχές του στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για τα γενέθλιά της, στέλνοντάς της ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης.

Διαβάστε επίσης

Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά, έπρεπε να κάνω το σπίτι μου Airbnb για να “τη βγάλω”»

Μιμή Ντενίση: Καμία κόντρα με τον Λάκη Λαζόπουλο

Μπέτυ Βαλάση – Συγκινητικό αντίο από την Φίνος Φιλμ: Θα κατοικεί πάντα στον «Αστερισμό της Παρθένου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TAMEIO_ANAKAMPSHS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγάλη αυταπάτη της ανάπτυξης: Η Ελλάδα στην 172η θέση παγκοσμίως με το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών από το 2012

papadimitriou_doretta
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έγινε 47 ετών – Οι ευχές του Γιώργου Γεροντιδάκη

academia new
MEDIA

ΕΡΤ: Με την Ακαδημία Αθηνών φέρνουν πιο κοντά την επιστημονική σκέψη και την πνευματική δημιουργία με την κοινωνία

arthritida_new
ΥΓΕΙΑ

Ολική αρθροπλαστική αντίχειρα: Μία νέα επιλογή για ένα παλιό πρόβλημα

california new
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Καλιφόρνια: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα – Εκκενώνονται οικισμοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

roger-waters-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ρότζερ Γουότερς «ισοπεδώνει» τον Χέτφιλντ των Metallica: «Είναι καθίκι, έχει δείκτη νοημοσύνης 3»

samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι διαρροές της ΝΔ και το βλέμμα στον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:41
TAMEIO_ANAKAMPSHS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγάλη αυταπάτη της ανάπτυξης: Η Ελλάδα στην 172η θέση παγκοσμίως με το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα εισαγωγών – εξαγωγών από το 2012

papadimitriou_doretta
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έγινε 47 ετών – Οι ευχές του Γιώργου Γεροντιδάκη

academia new
MEDIA

ΕΡΤ: Με την Ακαδημία Αθηνών φέρνουν πιο κοντά την επιστημονική σκέψη και την πνευματική δημιουργία με την κοινωνία

1 / 3