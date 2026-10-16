Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έγινε 47 ετών – Οι ευχές του Γιώργου Γεροντιδάκη

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Τα 47α γενέθλιά της γιόρτασε χθες η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ξεκίνησε την ξεχωριστή αυτή ημέρα δεχόμενη πολλές ευχές από φίλους, γνωστούς και ανθρώπους του περιβάλλοντός της, οι οποίοι της έστειλαν μηνύματα αγάπης για τα γενέθλιά της.
Ανάμεσα στις ευχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του συντρόφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη. Ο ηθοποιός επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στην αγαπημένη του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.
Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποτυπώνοντας μια τρυφερή στιγμή από τον χρόνο που πέρασαν μαζί.
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη φωτογραφία με μόλις δύο λέξεις, γράφοντας «Happy Birthday», μαζί με κάποια τρυφερά emojis. Με αυτόν τον απλό τρόπο, θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχές του στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για τα γενέθλιά της, στέλνοντάς της ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης.
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