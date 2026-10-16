Μιμή Ντενίση: Καμία κόντρα με τον Λάκη Λαζόπουλο

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Η Μιμή Ντενίση μιλά για την παραγωγή της σειράς Madre που ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, το απίστευτο κάστινγκ και τα οφέλη από το ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου και στον Alpha, όπου εξήγησε επίσης πώς έληξε η κόντρα της με τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Για το Madre θέλαμε γύρω στα 500 άτομα και ήρθαν 5.000 στη Θεσσαλονίκη, δεν το περίμενα», είπε. Ενώ για το ντοκιμαντέρ που έκανε για τον Έλγιν, πρόσθεσε πως ήρθε σε μια περίοδο χρονική που είναι εργαλείο για την κυβέρνηση.

«Έτσι ξεκουράζομαι, είναι ξεκούραση για μένα αυτό. Επειδή η δημιουργία είναι ένας έρωτας. Και αναπληρώνει και την έλλειψη του άλλου έρωτα. Μου λείπει ο σύντροφος.

Πολλές φορές, όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω «θα ‘θελα να είχα έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι. Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι.

Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα, Τρίτσης, Φέρτης, Χάβελ, σου λέει «ποιος ξέρει τι θέλει αυτή». Δεν είναι τι θέλω εγώ.

Οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό, θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε για αυτόν το σημαντικό, να μην κυνηγάει άλλες πέντε μαζί. Να έχει χιούμορ να μας δίνει μία χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω. Η Μαριτίνα το έχει αυτό έννοια περισσότερο από ότι εγώ», είπε.

Τι είπε η Μιμή Ντενίση για τον Λάκη Λαζόπουλο

«Από τα μεγαλύτερα προσόντα μου είναι ότι δεν επηρεάζομαι από τα αρνητικά σχόλια.

Με τον Λαζόπουλο δεν έχουμε μεταξύ μας κανένα θέμα. Το κλείσαμε το θέμα με κοινή πρωτοβουλία. Όλοι θέλαμε να τελειώσει. Δεν ήταν ωραίο, ούτε για εκείνον, ούτε για μένα», είπε η Μιμή Ντενίση.

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