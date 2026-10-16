Μπέτυ Βαλάση – Συγκινητικό αντίο από την Φίνος Φιλμ: Θα κατοικεί πάντα στον «Αστερισμό της Παρθένου»

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Ένα συγκινητικό αντίο στην ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε ηλικία 89 ετών, στέλνει η εταιρία Φίνος Φιλμ.
Η φωτογραφία της μεγάλης ηθοποιού στον ρόλο της Λουκίας στην ταινία των Δαλιανίδη-Τζαβέλλα, που έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία το 1973.
«Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.
Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη.
Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική «Λωξάντρα», ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον «Αστερισμό της Παρθένου».
«Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα», είχε πει κάποτε η ίδια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
Καλό ταξίδι, Μπέτυ», γράφουν οι υπεύθυνοι της Φίνος Φιλμ για την Μπέτυ Βαλάση.
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