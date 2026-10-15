Μάθιου ΜακΚόναχι: Απομονώθηκε για δύο ημέρες στην έρημο και διάβασε 20 χρόνια αρνητικών κριτικών για τον ίδιο

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Έναν ασυνήθιστο τρόπο επέλεξε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για να… αναμετρηθεί με την αρνητική κριτική: Συγκέντρωσε δημοσιεύματα δύο δεκαετιών για τον ίδιο και τις ταινίες του και απομονώθηκε στην έρημο για να τα διαβάσει ένα προς ένα.

Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του στο podcast «Build or Break», με παρουσιαστή τον Ντάνιελ Λιούμπετσκι, σε επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τρίτη, 13/10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής τον ρώτησε πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται τις αρνητικές κριτικές χωρίς να επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή του.

Ο ΜακΚόναχι απάντησε με χιούμορ, λέγοντας πως θεωρεί ότι «αυτοί που έγραψαν τις καλές κριτικές ήταν οι έξυπνοι», προτού αποκαλύψει ότι, κάποια στιγμή, πήρε μαζί του έναν… τόμο με αρνητικά σχόλια που είχαν γραφτεί για εκείνον σε διάστημα 20 ετών και πήγε στην έρημο.

Matthew McConaughey Says He Spent 2 Days in the Desert Reading 20 Years of Negative Reviews About Himself https://t.co/VFckH1bvSZ — People (@people) October 14, 2026

Η εμπάθεια και η εποικοδομητική κριτική

«Τις διάβασα όλες. Όλες τις αρνητικές κριτικές, συγγνώμη, όχι όλες τις θετικές, τις αρνητικές», είπε, περιγράφοντας τις δύο ημέρες που αφιέρωσε αποκλειστικά σε αυτή τη διαδικασία.

«Κάθισα μαζί τους και αυτό ήταν το μόνο που έκανα. Αφιέρωσα δύο ημέρες σε αυτές. Ήταν δύσκολο. Αυτό που κατάλαβα από ορισμένες κριτικές ήταν ότι, από την πρώτη κιόλας πρόταση, σκεφτόμουν: “Α, αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι προσωπικό μαζί μου”. Δεν είχε σημασία αν είχε δει την ταινία ή όχι. Απλώς δεν με συμπαθούσε και θα έγραφε αρνητική κριτική έτσι κι αλλιώς», συνέχισε, ενώ συμπλήρωσε ότι «σε άλλες κριτικές, έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα δίκιο. Ήταν πραγματικά θαυμαστής μου, αλλά δεν πήρε από την ερμηνεία μου αυτό που ήλπιζα να του μεταδώσω. Σε ποια επιλογή μου απέτυχα; Γιατί αυτό είναι εποικοδομητική κριτική. Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός κριτικός. Εξέταζε τη δουλειά και την αξιολογούσε αντικειμενικά. Επαινούσε κάποια στοιχεία, αλλά ανέδειξε και όσα φώτιζαν τα σημεία στα οποία υστέρησα. Εντάξει. Τι μπορώ να μάθω από αυτό;».

Ο ΜακΚόναχι κατέληξε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία τον βοήθησε να διακρίνει «τη διαφορά ανάμεσα στους κριτικούς που μεταφέρουν κακά νέα» και σε όσους αξιολογούν ουσιαστικά τις υποκριτικές του ικανότητες.

Όπως διευκρίνισε, η πρόθεση πίσω από ένα αρνητικό σχόλιο έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει: «Κάποιοι θα γράψουν άσχημα πράγματα για σένα και θα σου ευχηθούν τα χειρότερα, ό,τι κι αν κάνεις, επειδή απλώς δεν σε συμπαθούν από μακριά ή δεν τους αρέσει η επιτυχία σου. Άλλοι είναι πραγματικά καλοί κριτικοί, που θα γράψουν με εποικοδομητικό τρόπο για όσα έκανες λάθος και από τους οποίους μπορείς να μάθεις».

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