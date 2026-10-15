Άρης Σερβετάλης: Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα του έλεγα «θέλω να με πάρεις μαζί σου στη βασιλεία του Θεού»

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Στην πίστη του στον Θεό και στη διαδρομή που τον έφερε πιο κοντά στην Εκκλησία αναφέρθηκε ο Άρης Σερβετάλης, μιλώντας για τις επιλογές του παρελθόντος, τη ματαιοδοξία που αναγνωρίζει στον χώρο της υποκριτικής και τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Έφη, η οποία στάθηκε καθοριστική για την πορεία του.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το πνευματικό ήθος και την τέχνη του ηθοποιού, η οποία φιλοξενήθηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Αποσπάσματα από την εκδήλωση μεταδόθηκαν την Πέμπτη, 15/10, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον ίδιο να μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες και στιγμές που τον σημάδεψαν.

«Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα είμαι σαν τον ληστή που του είπε “θέλω να με πάρεις μαζί σου στη βασιλεία του Θεού”», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Στην επαγγελματική του καθημερινότητα, όπως παραδέχτηκε, εντοπίζει στοιχεία που προσπαθεί να περιορίσει, αναγνωρίζοντας τη ματαιοδοξία ως μία από τις παγίδες της δουλειάς του.

«Η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά αυτή καλλιεργείται η κενοδοξία, η ματαιοδοξία, όλα αυτά. Τουλάχιστον πλέον προσπαθώ να το λέω στον εαυτό μου, ότι το κάνω γι’ αυτόν τον λόγο και σιγά σιγά θα βοηθήσει ο Θεός να πάμε σε καμιά σπηλιά», ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης παραδέχτηκε: «Έχω υπόκωφο εγωισμό».

Η γνωριμία με τη σύζυγό του που άλλαξε την πορεία του

Τα πρώτα ερεθίσματα για την πίστη ήρθαν από την οικογένειά του. Όπως διηγήθηκε, οι παππούδες του τού διάβαζαν βίους Αγίων όταν ήταν παιδί, όμως κατά την εφηβεία του απομακρύνθηκε από όσα είχε μάθει, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής που, όπως εκ των υστέρων αναγνωρίζει, τον έφερε κοντά στην αυτοκαταστροφή.

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Μου διάβαζαν βίους Αγίων και μετά, προς το τέλος του γυμνασίου είπα στον εαυτό μου ότι “ναι, υπάρχει Θεός, αλλά τώρα θέλω να κάνω τα δικά μου”. Και αναλώθηκα και ξοδεύτηκα σε άσκοπα πράγματα. Αυτό πήρε αρκετά χρόνια, που λίγο πριν καταστραφώ εντελώς και βιώνοντας ένα πολύ μεγάλο κενό… Το να το καλύψεις με ουσίες, δεν καλύπτεται, επιδεινώνεται. Και λίγο πριν πατώσω τελείως, εμφανίστηκε η Έφη στη ζωή μου και γνώρισα τον πνευματικό της και της λέω “δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάω εκεί που πας”», περιέγραψε.

Όπως ανέφερε, η σχέση που έχει αναπτύξει με τον πνευματικό του είναι αιώνια, καθώς αποτελεί τον άνθρωπο στον οποίο στρέφεται για καθοδήγηση στις δυσκολίες της ζωής του.

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