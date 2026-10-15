Γιάννης Μπέζος: «Δεν θα έγραφα ποτέ βιβλίο για τη ζωή μου – Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ»

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Για τη ζωή του, τη δουλειά του και το πώς αντιλαμβάνεται την κριτική όσον αφορά τα επαγγελματικά του μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, τονίζοντας ότι πάντα ένιωθε αποδεκτός, ότι δεν ένιωσε ποτέ αδικημένος, ενώ αποκάλυψε ότι δεν θα έγραφε ποτέ βιβλίο για τη ζωή του, καθώς θεωρεί ότι κάνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.



Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ηθοποιός επισήμανε πως δεν έχει νιώσει ότι έχει υπάρξει κάποια άδικη κριτική προς το πρόσωπό του και εξήγησε πως του δόθηκαν ευκαιρίες, χωρίς να έχει χρειαστεί ποτέ να δεινοπαθήσει ή να νιώσει ότι πρέπει να κυνηγά συνεχώς την επιτυχία.





Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν έχω αδικηθεί ποτέ. Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ. Εκτός αν με αδίκησε και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω αδικηθεί, όχι. Και να έγινε, δεν με ακούμπησε κάτι. Ίσως είχα αλλού το μυαλό μου. Επίσης, εγώ σκέφτομαι με έναν τρόπο την αυτοκριτική και ότι δεν πρέπει να κριτικάρω άλλους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν αποδέχτηκε το ταλέντο μου. Το αποδέχτηκαν μια χαρά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ξεκίνησα πολύ χαμηλά, από το τίποτα, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να μου δώσουν πράγματα, χωρίς να μου τα χαρίσουν φυσικά. Για κάποιο λόγο μου τα έδωσαν, κάτι περίμεναν από εμένα κι εγώ ήμουν εκεί, παρών, και προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είναι ότι δεινοπάθησα για να βρω έναν ρόλο ή ότι κυνήγησα να κάνω την επιτυχία ή ότι ένα περίεργο κύκλωμα είχε συνωμοτήσει να μην ακουστεί η φωνή μου. Τα θεωρώ λίγο αστεία πράγματα αυτά».



Όπως επισήμανε ο Γιάννης Μπέζος, για να πετύχει κανείς ως ηθοποιός: «Θέλει σοβαρότητα, επαγγελματισμό και θέλει κύρος και θέλει και ένα άλλο. Να μην φοβάσαι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους. Να μην φοβάσαι γενικότερα, τη ζωή, να είσαι πιο τολμηρός, να έχεις δράση, να μιλάς αλλά να μεσολαβεί η σκέψη».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: «Δεν θα έγραφα ποτέ βιβλίο για τη ζωή μου. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι τρομερά σημαντικό. Πιστεύω ότι κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η δουλειά η δική μας είναι να παρηγορούμε τον κόσμο, να τον κάνουμε να ξεχνιέται, αλλά και να θυμάται. Και αν μπορούμε, κάποια στιγμή, να τον συγκινήσουμε. Βέβαια, είναι μεγαλύτερη ευθύνη όταν γίνεται στο θέατρο, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις στην τηλεόραση, ακριβώς γιατί είναι μία συσκευή που βρίσκεται στο σπίτι και δεν μπορείς να κάνεις τη μεγάλη ή τη μικρή τέχνη», είπε.



Έπειτα, συμπλήρωσε πως τα λόγια των ηθοποιών, παρόλα αυτά, έχουν βαρύτητα: «Εφόσον η δουλειά η δική μας είναι δημόσια, άρα είναι και πολιτική με έναν τρόπο, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη τι λέμε».



Όταν ρωτήθηκε εάν έχει αισθανθεί ποτέ τον φόβο του «cancel», ο Γιάννης Μπέζος απάντησε: «Πολλοί λένε διάφορα κι εγώ έχω πει πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούν οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα».





Όπως εξήγησε, δεν τον επηρεάζουν οι απόψεις ανθρώπων που δεν εκτιμά: «Σέβομαι τη γνώμη του άλλου, εάν τον εκτιμώ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας – και υπήρχαν – που δεν μου λένε τίποτα, οπότε δεν μετράει κάτι. Έχει να κάνει με ανθρώπους που εκτιμώ και ξέρω ότι μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνω και να υπάρχει αυτό που λένε “μετά από σκέψη”, γιατί πολλές φορές γίνεται επιπόλαια», ανέφερε.

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