Τσιμτσιλή για δηλώσεις Αθερίδη: «Ατυχές το παράδειγμα, ατυχές το timing αλλά όχι και cancel – Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα»

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Στον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις Αθερίδη για τη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε το πάνελ της εκπομπής Happy Day.

«Επειδή έτυχε και είδαμε και όλο το απόσπασμα, ο Θοδωρής Αθερίδης που δέχτηκε πάρα πολύ αρνητικά σχόλια και ένα κύμα cancel στα social, επί της ουσίας προσπάθησε να πει πώς προσεγγίζει τους ρόλους και τους θεατές. Ήταν λάθος όμως το timing», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Η αλήθεια είναι ότι το να αναλώνεσαι επί πέντε λεπτά, ενώ είναι τόσο νωπή η μνήμη του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη και ακόμα δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές και να ασχολείσαι με το πώς ήταν η ψυχολογία αυτής της γυναίκας, για το αν θα κάνει μπάνιο ή όχι, γιατί είναι μια κυρία του Κολωνακίου που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά… και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αυτή η κυρία του Κολωνακίου θα πρέπει να ζει στη φυλακή. Ξέρεις τι απαντάει ο άλλος; “Δεν με νοιάζει πώς θα ζει στη φυλακή”. Μπαίνει στη φυλακή, γιατί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη να πεθάνει σαν το σκυλί στα αμπέλι σε ένα δωμάτιο και ενώ ήταν νεκρός έψαχνε μια ώρα να σβήσει τα στοιχεία του».

«Ατυχές το παράδειγμα, ατυχές το timing, αλλά και το να κάνουμε cancel έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε τόσα χρόνια, τον θαυμάζουμε στο θέατρο, τον αγαπάμε και δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και αυτό δηλαδή… δεν χρειάζεται υπερβολή», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Όταν ο Κώστας Φραγκολιάς υποστήριξε ότι ουδέποτε ο ηθοποιός έκανε λόγο για συμπόνοια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή του απάντησε:

«Αναλώνεται επί πέντε λεπτά να πει αυτή η γυναίκα με τόσα λεφτά και μπήκε στη φυλακή. Και πώς είναι να μπαίνει στη φυλακή μια γυναίκα που βγάζει τόσα λεφτά; Δεν είναι μία ή ένας που μπαινοβγαίνει στη φυλακή και έχει αυτή την εμπειρία. Δηλαδή ήταν σαν αυτό το πράγμα να το βλέπει με μία συμπόνοια».

«Να εκλογικεύσει το παράλογο θέλει» επέμεινε υπαρσπιζόμενος τον Αθερίδη ο Κώστας Φραγκολιάς.

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