Οι ξεχωριστές ευχές της Madonna για τα γενέθλια της κόρης της – «Ο δεσμός μας είναι βιβλικός – Μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι»

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Μια συγκινητική και τρυφερή ανάρτηση για τα 30ά γενέθλια της κόρης της, Λούρδης Λεόν, έκανε η Μαντόνα.

Η 68χρονη Μαντόνα, τίμησε τα 30α γενέθλια της κόρης της με μια σειρά από σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά, Λολίτα μου!

Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο.

Ένα πυρετώδες όνειρο. Ένα όνειρο που λέγεται “Ζωή”. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ένα ποτάμι από δάκρυα.

Το πηγούνι σου ήταν γερμένο προς τα πάνω μέσα στον γεννητικό μου σωλήνα, έψαχνες τα αστέρια στα οποία είχες κολλήσει. Μετά από 18 ώρες τοκετού και με τον καρδιακό σου ρυθμό να επιβραδύνεται, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν η μόνη επιλογή.

Ανέφερα τα ελικόπτερα και τα συνεργεία των ειδησεογραφικών καναλιών που στροβιλίζονταν πάνω από τα κεφάλια μας στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου στο Ανατολικό Λος Άντζελες;

Η γέννησή σου ήταν δραματική. Όπως και οι ζωές μας.

Ο δεσμός μας – είναι βιβλικός.

Όταν ζητάω από τον Θεό να μου το εξηγήσει,

Μου λέει:

Κοίτα στον καθρέφτη!

Είμαστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αν αυτό που διακινδυνεύουμε αποκαλύπτει τι εκτιμούμε, τότε θα τα διακινδύνευα όλα για σένα.

Μην ξεχάσεις ποτέ ποια είσαι – Μικρό Αστέρι, που λάμπει πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια στον ουρανό.

Μην ξεχάσεις ποτέ πώς να ονειρεύεσαι, Πεταλούδα.

Μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι.

Από την Αγάπη».

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