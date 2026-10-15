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15.10.2026 09:45

Έγκυος στα 52 η Hilary Swank, η ξεχωριστή ανακοίνωση στο Instagram

15.10.2026 09:45
HilarySwank

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Η Χίλαρι Σουάνκ (Hilary Swank) είναι έγκυος. Η 52χρονη σταρ του «Million Dollar Baby» περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ (Philip Schneider).

Σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση μέσω ενός εντυπωσιακού και πρωτότυπου βίντεο. Για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα, η Σουάνκ επέλεξε μια δημοφιλή τάση του TikTok. Μαζί με τον 53χρονο σύζυγό της και τα παιδιά τους, φόρεσαν σκούρα ρούχα και κόλλησαν πάνω τους φωσφορίζοντα στικ, δημιουργώντας φωτεινές φιγούρες που κινούνταν μες στο σκοτάδι. Η έκπληξη της εγκυμοσύνης αποκαλύφθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο, όταν μια μικροσκοπική φωτεινή φιγούρα εμφανίστηκε πάνω στην κοιλιά της, κλέβοντας την παράσταση στον οικογενειακό τους χορό.

«Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ που ετοιμάζω, αυτό θα έρθει τον Δεκέμβριο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, ανακοινώνοντας έτσι και ότι το νέο μέλος της οικογένειας θα έρθει στον κόσμο τον χειμώνα.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Απρίλιο του 2023, όταν έφερε στον κόσμο τα δίδυμά της, την Άγια και τον Όμ.

Η Σουάνκ παντρεύτηκε τον επιχειρηματία σύζυγό της το 2018 στην Καλιφόρνια.

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