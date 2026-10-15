Φίλιππος Σοφιανός: Η αποκάλυψη για τη Βάνα Μπάρμπα και το 1 εκατ. δραχμές για ένα επεισόδιο – «Έσπασε την πιάτσα»

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Στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στις αμοιβές των ηθοποιών μέσα στις δεκαετίες αναφέρθηκε ο Φίλιππος Σοφιανός, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι η Βάνα Μπάρμπα είχε ζητήσει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δραχμών για ένα τηλεοπτικό επεισόδιο, κίνηση που, όπως είπε, άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο.

«Η αυτοκρατορία των ηθοποιών ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος και είπε ότι θέλει 1 εκατομμύριο δραχμές για να παίξει σε ένα επεισόδιο», ανέφερε ο Φίλιππος Σοφιανός, επισημαίνοντας ότι εκείνη την εποχή ο μισθός στο θέατρο ανερχόταν στις 140.000 δραχμές.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη κίνηση άνοιξε τον δρόμο για υψηλότερες αμοιβές, με τον ίδιο να σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθένας και μπορούσε να ζητήσει ό,τι θέλει. Την αρχή την έκανε η Βάνα. Αυτό κράτησε περίπου δέκα χρόνια».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που ακολούθησαν στον χώρο της τηλεόρασης, υποστηρίζοντας ότι η επιρροή πέρασε σταδιακά στους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς. «Μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων, των σκηνοθετών και των παραγωγών», σημείωσε.

Τέλος, ο Φίλιππος Σοφιανός άσκησε κριτική και στη σύνδεση των αμοιβών των ηθοποιών με την απήχησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πράγμα ξεχαρβαλώθηκε και έχει συνδεθεί άμεσα η αμοιβή με τους followers που έχεις στα social media. Για εμένα είναι τεράστια χυδαιότητα και φαυλοκρατία», δήλωσε, τονίζοντας ότι η επαγγελματική αξία ενός ηθοποιού θα πρέπει να κρίνεται από τη δουλειά του.

«Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει», κατέληξε.

Ο Φίλιππος Σοφιανός ρωτήθηκε, επίσης, για το metoo των ανδρών και αν ο ίδιος είχε δεχθεί ανήθικη πρόταση: «Εμμέσως και ασαφώς ναι, δεν ήταν κάτι το direct και να έχω να διαλέξω τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Στο επόμενο ερώτημα αν θα το δεχόταν, απάντησε «αν είχα το πλαίσιο μέσα μου το περιθώριο να λειτουργήσω μέσα σε αυτό, πάει με το χαρακτήρα».

«Ο μόνος άνθρωπος που καταλαβαίνω όταν μιλάει είναι ο Παύλος Γερουλάνος, διακρίνω μια ειλικρίνεια και δεν είναι κακοποιητής της γλώσσας» είπε σε άλλο σημείο λέγοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο κονοβούλιο.

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