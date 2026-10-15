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15.10.2026 09:15

Μάκης Δελαπόρτας: Η Αλίκη πέρασε μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν «Παπαμιχαήλ« για χατίρι του Δημήτρη

15.10.2026 09:15
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Ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και με αφορμή το βιβλίο-λεύκωμα για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη μίλησε για την περίοδο που η αείμνηστη σταρ ήθελε να τη φωνάζουν «κυρία Παπαμιχαήλ»

Σχολίαζοντας μία συγκεκριμένη φωτογραφία, αποκάλυψε: «Η Αλίκη μόλις παντρεύτηκε είχε περάσει μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν Παπαμιχαήλ. Έλεγε πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ. Υπάρχουν και συνεντεύξεις της από τότε που την έλεγαν κυρία Παπαμιχαήλ. Όλο αυτό ήταν για χατίρι του Δημήτρη. Δεν ήταν εύκολο ένας άντρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και να είναι ηθοποιός. Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μάκης Δελαπόρτας μοιράστηκε μια ακόμη ιστορία πίσω από μια φωτογραφία που βρίσκεται στο λεύκωμα. Σύμφωνα με όσα είπε, την περίοδο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, εκείνη είχε πάει με τον φωτογράφο Κλεισθένη στο σπίτι της στον Θεολόγο για μια φωτογράφιση. Το βρήκε, όμως, εντελώς άδειο, καθώς ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε πάρει όλα τα πράγματα. Τελικά, η φωτογράφιση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Εδώ είναι στο σπίτι στον Θεολόγο και είχε πάει μαζί με τον Κλεισθένη να κάνουν μια φωτογράφιση. Είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο με τον Παπαμιχαήλ και της είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και ήταν άδειο. Όταν ένας άντρας κάνει κάτι τέτοιο, μάλλον ερωτευμένος θα ήταν. Η φωτογράφιση δεν έγινε ποτέ γιατί η Αλίκη πήρε αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο», διηγήθηκε.

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