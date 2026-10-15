Άννα Βίσση: Το story από τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι και το σχόλιο για την αγάπη του κόσμου

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Τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι παρακολούθησε η Άννα Βίσση, η οποία επικεντρώθηκε σε στόρι που ανέβασε, στην αντίδραση της συναδέλφου της μπροστά στην αγάπη που της έδειξε το κοινό.
Εν μέσω της θυελλώδους κόντρας με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει τη συναυλία της καναδής ερμηνεύτριας.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ένα βίντεο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τη βραδιά, εστιάζοντας σε μια στιγμή κατά την οποία η Ντιόν αντέδρασε στην αγάπη που της έδειξε το κοινό, με τους θαυμαστές της να φωνάζουν το όνομά της και να τη χειροκροτούν.
«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε» έγραψε η Άννα Βίσση.
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