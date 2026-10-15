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15.10.2026 10:47

Δημήτρης Παπάζογλου για Θοδωρή Αθερίδη: Είναι κακός σκηνοθέτης – Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα

15.10.2026 10:47
papazoglou_atheridis

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Συνέχεια στην κόντρα του με τη Μαρία Ιωαννίδου έδωσε ο Δημήτρης Παπάζογλου που «κάρφωσε» και τον Θοδωρή Αθερίδη μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι νέες του δηλώσεις του τελευταίου.

Σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν στην εκπομπή “Happy Day” με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA, ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε στην πρόσφατη τοποθέτηση του ηθοποιού για την κατηγορούμενη γιατρό. Ο χορογράφος υποστήριξε πως δεν θέλει να του δώσει περαιτέρω δημόσιο βήμα και τον προέτρεψε να επικεντρωθεί στη σκηνοθετική του δουλειά.

«Δεν θα δώσω τώρα βήμα στον κ. Αθερίδη να τα λέει αυτά. Ας κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες που έχει και δικό του θέατρο και πολύ ιντελεκτουέλ γνώμη για όλα τα θέματα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είναι κακός σκηνοθέτης, δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες…». Σε ερώτηση αν θα συνεργαζόταν μαζί του απάντησε πως «έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμάς. Υπάρχει μια γενιά ανθρώπων στο θέατρο που δεν θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους. Όταν του είπα τη γνώμη μου το καλοκαίρι, μου λέει “εγώ δεν κάνω λαϊκό θέατρο”. Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα».

Αναφορικά με τη Μαρία Ιωαννίδου που του απάντησε ότι προτιμά να κατέβει γυμνή στο Σύνταγμα παρά να δουλέψει μαζί του ο χορογράφος σχολίασε: «Αν δεν ντρέπεται η κυρία Ιωαννίδου να την δει τόσος κόσμος γυμνή στο Σύνταγμα, τι να πω; Γιατί το κορμί της δεν είναι και όπως ήταν 20 χρονών», και συμπλήρωσε «Είναι τυχερή που της δίνω χώρο να βγαίνει να τα λέει όλα αυτά».

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