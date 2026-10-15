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15.10.2026 11:41

Μητέρα για δεύτερη φορά η Kaley Cuoco: Η ανάρτηση με το νεογέννητο μέσα από το μαιευτήριο (photos)

15.10.2026 11:41
KaleyCuoco_baby

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Το δεύτερο παιδί της έφερε στον κόσμο η Κέιλι Κουόκο, κάνοντας η ίδια γνωστή την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το μωρό από το μαιευτήριο.

Η 40χρονη ηθοποιός και ο σύντροφός της Τομ Πέλφρεϊ απέκτησαν ένα κοριτσάκι που θα πάρει το όνομα Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι. Η Κουόκο ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

«Φιλομένα Καρμάιν Μπόμπι Πέλφρεϊ. 12 Οκτωβρίου 2026. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό το συναίσθημα για άλλη μια φορά. Τι ευλογία» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την τρελή, άγρια διαδρομή με τα πάνω και τα κάτω που μας οδήγησε στη μικρή μας Φίλο! Η οικογένειά μας είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ώρα να φέρουμε το μωρό της Ματίλντα στο σπίτι. Τομ Πέλφρεϊ, η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά από τη στιγμή που γνωριστήκαμε και τα δώρα συνεχίζονται. Θα σε αγαπώ για πάντα, μπαμπά των κοριτσιών» κατέληξε.

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