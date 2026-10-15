Το τέλος του πιο μυθικού… μαλλιού: Ο Κάρλος Βαλντεράμα ξύρισε τις μπούκλες του και έμεινε γουλί (video)

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Αν κάποιος μιλήσει για ποδόσφαιρο και κομμωτική και έχει προλάβει την δεκαετία του ‘90, το πρώτο πρόσωπο που θα σκεφτεί θα είναι ο Κάρλος Βαλντεράμα.

Ο σπουδαίος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής-τοτέμ του λατινικού ποδοσφαίρου, που πέρα από το ταλέντο του, ήταν από τις πιο συμπαθητικές φυσιογνωμίες στα γήπεδα λόγω του… μαλλιού του.

Ο Βαλντεράμα ήταν παντού αναγνωρίσιμος εξαιτίας της πλούσιας μπούκλας που είχε στο μαλλί και την οποία μέχρι χθες δεν αποχωριζόταν.

Λέμε χθες γιατί ανέβασε βίντεο στο οποίο, στα 65 του πλέον χρόνια, αποφάσισε να την αποχωριστεί.

Η σύζυγός του πήρε την ξυριστική μηχανή και μέσα σε λίγα λεπτά, ο Βαλντεράμα αποχαιρέτησε την μπούκλα του και πλέον εμφανίζεται με εντελώς ξυρισμένο κεφάλι, βάζοντας τέλος στην πλούσια μπούκλα του.

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