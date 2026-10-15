Κένταλ Τζένερ: Θα ήταν διασκεδαστικό αν ήμουν λεσβία, οι άντρες είναι χάλια

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Η Κένταλ Τζένερ μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πειραματιστεί ερωτικά με μια γυναίκα, παρότι δεν έχει αισθανθεί μέχρι σήμερα έλξη προς το ίδιο φύλο. Το 30χρονο μοντέλο σχολίασε, μάλιστα, πως μια σχέση με γυναίκα ίσως να ήταν πιο εύκολη, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι άντρες είναι χάλια».

Αφορμή για τις αποκαλύψεις στάθηκε η συζήτησή της με την επί χρόνια φίλη της, Κάρα Ντελεβίν, στα παρασκήνια της επίδειξης της L’Oréal, κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η συνάντησή τους καταγράφηκε για τη σειρά «The Kardashians» και προβλήθηκε στο επεισόδιο της 15ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Τζένερ θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που τις ήθελαν ζευγάρι.

«Ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κόσμος πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι είμαι λεσβία, εξαιτίας της αγάπης που έχουμε η μία για την άλλη. Δεν είμαι και νομίζω ότι εσύ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα το ήξερες», είπε η Κένταλ Τζένερ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είσαι», απάντησε η Κάρα Ντελεβίν, με την Τζένερ να συνεχίζει χωρίς περιστροφές την κουβέντα για τη σεξουαλικότητά της: «Παρεμπιπτόντως, δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα, να σου πω την αλήθεια. Για να είμαι ξεκάθαρη, νομίζω ότι το να είσαι λεσβία θα ήταν διασκεδαστικό, υπέροχο και ίσως πιο εύκολο; Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι χάλια».

Kendall Jenner Says Dating Would Be ‘Easier’ If She Was Lesbian: ‘Men Suck’ https://t.co/ktZkKWce13 — People (@people) October 15, 2026

Η ερώτηση της Ντελεβίν και η αυθόρμητη απάντηση

Η συζήτηση πήρε ακόμη πιο προσωπική τροπή, όταν η Τζένερ αναφέρθηκε στην πιθανότητα να συνευρεθεί ερωτικά με τη φίλη της, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει αισθανθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη επιθυμία για κάποια άλλη γυναίκα: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα να κάνω σεξ με την Κάρα. Απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ την επιθυμία να κάνω σεξ με γυναίκες».

Η ίδια αντιλήφθηκε στη συνέχεια πόσο αποκαλυπτική είχε γίνει η συζήτηση και αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας: «Έχω πιει πάρα πολύ κρασί. Πρέπει να χαλαρώσω λίγο».

Η Ντελεβίν, από την πλευρά της, διασκέδασε με την εξομολόγηση της φίλης της. «Το λατρεύω όλο αυτό. Είναι σαν να έχεις πιει ορό της αλήθειας», σχολίασε, προτού της θέσει ένα πιο άμεσο ερώτημα: «Εντάξει, λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις σεξ με μια γυναίκα, ποια θα ήταν;».

«Εσύ! Προφανώς», απάντησε αμέσως η Τζένερ, εξηγώντας στη συνέχεια τον λόγο της επιλογής της: «Είσαι η μόνη γυναίκα που ξέρω ότι θα μου φερόταν καλά».

Η συνομιλία των δύο γυναικών είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν από τα δημοσιεύματα που συνέδεαν την Κένταλ Τζένερ με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι.

Τον Απρίλιο, το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα» διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Τον Μάιο έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.

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