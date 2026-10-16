Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά, έπρεπε να κάνω το σπίτι μου Airbnb για να “τη βγάλω”»

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Στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action 24 φιλοξενήθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η Αγγελική Λάμπρη, η Αγγέλα του «Παρά Πέντε».

Η γνωστή ηθοποιός, που δεν συνηθίζει να δίνει τηλεοπτικές συνεντεύξεις, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί στο διαζύγιό της.

«Νιώθω τσιγγάνα, μου αρέσει η τσιγγάνικη ζωή και είναι και η δουλειά μας γιατί είμαστε με βαλίτσα για περιοδείες. Πήρα την κόρη μου μαζί και αλλάζαμε συνέχεια ξενοδοχείο. Της άρεσε πολύ. Με την κόρη μου πολλές φορές αντιστρέφονται οι ρόλοι, πολλές φορές είμαι εγώ παιδί. Η κόρη μου μου λέει ότι είμαι μια χαλαρή μαμά», δήλωσε αρχικά η Αγγελική Λάμπρη.

Αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη, Αντώνη Αγγελόπουλο, η ίδια εξομολογείται:

«Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της. Οι άντρες θαυμάζουν μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα και μετά δεν το αντέχουν ή θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι δυναμικοί και ανεξάρτητοι.

Εγώ έλεγα από τα 18 μου ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου. Υπάρχει ο μπαμπάς της. Ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί. Η δική μου συνθήκη δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε. Η κόρη μου μου είχε ζητήσει να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Πάντα υπάρχει χώρος για έναν άντρα στη ζωή».

«Το έκανα μόνη μου. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Τότε πήγαινε η δουλειά κατά διαόλου. Δεν μεγάλωσε με νταντάδες αλλά μόνο με εμένα. Ονειρεύτηκα να είμαι συνεχώς δίπλα στο παιδί μου, την Ευτυχία. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχει συμβεί στη ζωή μου», τόνισε η Αγγελική Λάμπρη.

Η Αγγελική Λάμπρη και ο Αντώνης Αγγελόπουλος χώρισαν το 2019, έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας.

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