Χάρης Ρώμας απαντά σε Αγγελική Ηλιάδη: «Ξέρω ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά σε άριστες συνθήκες»

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Ο ηθοποιός και σεναριογράφος Χάρης Ρώμας τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της τραγουδίστριας Αγγελικής Ηλιάδη για την οικογένεια και την ανατροφή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο κ. Ρώμας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, εκφράζοντας τη δική του άποψη για το ζήτημα, με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας ότι γονείς ενός παιδιού είναι ένας άντρας και μία γυναίκα.

Ο Χάρης Ρώμας ξεκαθάρισε ότι σέβεται το δικαίωμα της Αγγελικής Ηλιάδη να εκφράζει τις προσωπικές της πεποιθήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος γνωρίζει ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά σε εξαιρετικές συνθήκες.

«Καλά κάνει η Αγγελική Ηλιάδη και πιστεύει αυτό που πιστεύει.

Καλά κάνουν κι άλλοι και πιστεύουν ό,τι πιστεύουν. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω.

Έχω φίλους και εδώ και στο εξωτερικό, γυναίκες που μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά και άντρες ζευγάρι που μεγαλώνουν παιδί και τα μεγαλώνουν σε άριστες συνθήκες, ελεγμένα και πιστεύω πολύ σωστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη που προκάλεσε τη συζήτηση

Η τοποθέτηση του Χάρη Ρώμα ήρθε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τις οποίες η τραγουδίστρια εξέφρασε την αντίθεσή της στην αντίληψη ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες μπορούν να θεωρούνται γονείς ενός παιδιού.

Συγκεκριμένα, σε δημόσια ανάρτησή της στο Instagram, η Αγγελική Ηλιάδη επικαλέστηκε τη θρησκευτική της πίστη, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια βασίζεται στην ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας.

«Γιατί θέλετε να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Ο Θεός όρισε την δημιουργία του ανθρώπου με τον άντρα και την γυναίκα. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, γονείς του παιδιού είναι ένας άντρας και μια γυναίκα», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια.

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