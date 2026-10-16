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16.10.2026 12:45

Μπέτυ Βαλαση: Συγκινεί η περιγραφή του γιου της – Της κρατούσα το χέρι όταν «έφυγε»

16.10.2026 12:45
valasi

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Με συγκίνηση περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του, Μπέτυς Βαλάση, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, ο γιος της, Νικόλας Μινισσάλι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» περιέγραψε την τελευταία τους συνάντηση στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όπου της κρατούσε το χέρι τις τελευταίες της στιγμές.

«Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι και πώς. Ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της, της βαστούσα το χέρι όταν έφυγε. Ήμουν δέκα μέρες στο νοσοκομείο μαζί της, κάθε μέρα εκεί, τέσσερις-πέντε ώρες. Μιλάγαμε, σε κάποια στιγμή έκανε πλάκες. Όταν πήγα, ήταν ξερή και όταν άρχισα να της τρίβω το χέρι, άρχισε και ανταποκρινόταν», σημείωσε αρχικά.

«Αν δεν ήταν ο Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα, η Μπέτυ θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν. Αν δεν ήταν το κόμμα και προσωπικά ο Μήτσος, δεν υπήρχε περίπτωση η Μπέτυ να ήταν εν ζωή τα τελευταία πέντε χρόνια. Την είχα ενάμιση χρόνο εγώ σπίτι μου και η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα. Δεν έτρωγε τίποτα, κοίταζε το ταβάνι, θα πέθαινε η γυναίκα», είπε στη συνέχεια ο Νικόλας Μινισσάλι για τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Όσο για την κηδεία της μητέρας του που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη, στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο, σημείωσε: «Θα γίνει πολιτική κηδεία τη Δευτέρα στο Α΄ Νεκροταφείο. Η θρησκευτική κηδεία θα γίνει εδώ στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου».

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