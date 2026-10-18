Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη σύλληψη και τη δίωξη των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της WP στη Δυτική Όχθη

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Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε χθες Σάββατο από τις ισραηλινές αρχές τη σύλληψη, την ποινική δίωξη και τη φυλάκιση των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post στη Δυτική Όχθη.

«Η επίθεση σε μια φωτογράφο είναι μια απεχθής τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε από δειλούς μασκοφόρους», έγραψε ο κ. Χάκαμπι στην πλατφόρμα X, υιοθετώντας έναν πολύ πιο αυστηρό τόνο από εκείνον που χρησιμοποίησε η Ουάσιγκτον σε προηγούμενη δήλωση.

Η Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή από ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν άγρια ενώ κάλυπτε βίαια επεισόδια εναντίον παλαιστίνιων αγροτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έποικοι την χτύπησαν και της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της.

«Όσοι επιτέθηκαν σε μια άοπλη δημοσιογράφο θα πρέπει να περάσουν χρόνια στη φυλακή», υπογράμμισε ο Χάκαμπι.

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