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18.10.2026 00:59

Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη σύλληψη και τη δίωξη των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της WP στη Δυτική Όχθη

18.10.2026 00:59
heidi levine

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Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε χθες Σάββατο από τις ισραηλινές αρχές τη σύλληψη, την ποινική δίωξη και τη φυλάκιση των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post στη Δυτική Όχθη.

«Η επίθεση σε μια φωτογράφο είναι μια απεχθής τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε από δειλούς μασκοφόρους», έγραψε ο κ. Χάκαμπι στην πλατφόρμα X, υιοθετώντας έναν πολύ πιο αυστηρό τόνο από εκείνον που χρησιμοποίησε η Ουάσιγκτον σε προηγούμενη δήλωση.

Η Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή από ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν άγρια ενώ κάλυπτε βίαια επεισόδια εναντίον παλαιστίνιων αγροτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έποικοι την χτύπησαν και της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της.

«Όσοι επιτέθηκαν σε μια άοπλη δημοσιογράφο θα πρέπει να περάσουν χρόνια στη φυλακή», υπογράμμισε ο Χάκαμπι.

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Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη σύλληψη και τη δίωξη των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της WP στη Δυτική Όχθη

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 01:01
heidi levine
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη σύλληψη και τη δίωξη των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της WP στη Δυτική Όχθη

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