ΣΥΡΙΖΑ: Ένοπλη ανακωχή μετά το «όχι» στον Πολάκη – Η δύσκολη συγκατοίκηση και ο φόβος νέας σύγκρουσης

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Η πρόταση του Παύλου Πολάκη για συνέδριο τον Ιανουάριο και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν ότι η ψηφοφορία έκλεισε περισσότερο τη διαδικαστική συζήτηση παρά το πολιτικό πρόβλημα.

Το αποτέλεσμα, 52 ψήφοι κατά, 30 υπέρ και 4 λευκά, έδειξε ότι ο συσχετισμός στην ΚΕ δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή στον Παύλο Πολάκη να επιβάλει την πρότασή του. Από την άλλη, οι 30 ψήφοι που συγκέντρωσε καταγράφουν μια υπαρκτή εσωκομματική δύναμη, ενώ μόλις 86 από τα 170 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Ο ίδιος ο Πολάκης, πάντως, δεν έδειξε διάθεση να τραβήξει το σχοινί μετά την ήττα του. Η αντίδρασή του περιορίστηκε στη φράση «ό,τι αποφάσισαν τα μέλη μας», στοιχείο που στην Κουμουνδούρου ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν επιδιώκει ρήξη.

Η προσπάθεια να βρεθεί νέα ισορροπία

Η διαφωνία, ωστόσο, παραμένει ουσιαστική. Ο Παύλος Πολάκης θεωρεί ότι «δεν περπατάει το πράγμα» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται εκλεγμένη ηγεσία, νέο πολιτικό κέντρο και επανεκκίνηση εάν θέλει να αποκτήσει ξανά εκλογική δυναμική.

Στην απέναντι πλευρά, στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου υπερασπίζονται τη σημερινή συλλογική λειτουργία και θεωρούν ότι μια καινούργια προεδρική εκλογή θα μπορούσε να ξαναβάλει το κόμμα σε έναν κύκλο εσωστρέφειας, την ώρα που επιχειρεί να οργανώσει την εκλογική του παρουσία.

Ακριβώς γι’ αυτό αποκτά ενδιαφέρον η πληροφορία ότι εξετάζεται να αναλάβει ο Πολάκης κεντρικό ρόλο στην προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εσωκομματική γέφυρα: από τη μία να διατηρηθεί το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που επικράτησε στην ΚΕ και από την άλλη να δοθεί στον Πολάκη πραγματικός πολιτικός και οργανωτικός ρόλος.

Υπό αυτή την έννοια, οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν κάθε λόγο να αποφύγουν μια νέα σύγκρουση, τουλάχιστον αυτή την ώρα και για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από τις αλλεπάλληλες διασπάσεις και μια ακόμη εσωκομματική μάχη δύσκολα θα μπορούσε να παρουσιαστεί στους ψηφοφόρους ως πολιτική επανεκκίνηση.

Οι δημοσκοπήσεις και ο Τσίπρας θα κρίνουν την ανακωχή

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ισορροπία. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ. Κάθε νέα μετακίνηση στελέχους ή βουλευτή προς το νέο κόμμα θα αυξάνει την πίεση στην Κουμουνδούρου και θα επαναφέρει το ερώτημα της πολιτικής και εκλογικής επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Παππάς έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στους αποχωρήσαντες βουλευτές, ζητώντας να επιστρέψουν τις έδρες τους.

Ο δεύτερος και πιθανότατα καθοριστικότερος παράγοντας είναι οι δημοσκοπήσεις. Η ηγετική ομάδα κέρδισε χρόνο με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν όμως μέχρι τα Χριστούγεννα οι μετρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται μακριά ακόμη και από το όριο του 3%, τότε είναι πολύ πιθανό να ανοίξουν ξανά όλα τα ζητήματα που έκλεισαν τώρα με την ψηφοφορία.

Και τότε ο Πολάκης θα διαθέτει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα: ότι είχε εγκαίρως προειδοποιήσει πως το σημερινό μοντέλο δεν μπορεί να ανατάξει το κόμμα. Προς το παρόν, πάντως, κανείς δεν δείχνει να επιδιώκει τη μετωπική σύγκρουση. Η Κεντρική Επιτροπή έδωσε μια απάντηση και οι δύο πλευρές φαίνονται διατεθειμένες να δοκιμάσουν τη συμβίωση.

Το αν πρόκειται για μια λειτουργική νέα ισορροπία ή απλώς για ανακωχή μέχρι τις επόμενες δημοσκοπήσεις θα φανεί πολύ γρήγορα.

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