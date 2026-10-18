Ψάχνει… ώθηση μέσω της καθημερινότητας μετά την ψυχρολουσία από Βρυξέλλες και… γκάλοπ

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Όσοι απόρησαν από την απόφαση του πρωθυπουργού να ταξιδέψει με τον ανακαινισμένο συρμό του ΗΣΑΠ και να μιλήσει για την προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιώσει την επικρατούσα κατάσταση στον «Ηλεκτρικό», μάλλον δεν παρατήρησαν μια σταδιακή, αλλά σημαντική αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει να επιχειρεί μια στροφή στα λεγόμενα «προβλήματα της καθημερινότητας»: τομείς όπως η υγεία, οι μαζικές μεταφορές, το κυκλοφοριακό, η εκπαίδευση βρίσκονται στην προμετωπίδα της κυβερνητικής πολιτικής και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα, ιδίως, δε, αν η κρίση στον τομέα της ενέργειας συνεχιστεί για κάμποσους μήνες ακόμα. Άλλωστε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε την ευρωπαϊκή απόφαση ούτε τη δημοσιονομική ευελιξία που ζητούσε για άμεσα μέτρα στήριξης. Τα δε μέτρια αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων – οι περισσότερες των οποίων έδειξαν μείωση των γαλάζιων ποσοστών – επιβάλλουν αναπροσαρμογή πολλών κατευθυντήριων γραμμών της κυβερνητικών πολιτικής, πέρα από την «ανώμαλη προσγείωση» όσων στο Μαξίμου ήταν αιθεροβάμονες.

Η κρίση και η κριτική

Η στρατηγική περί στροφής στην καθημερινότητα φαίνεται ότι υπαγορεύεται από δύο μείζονες και αντικειμενικούς παράγοντες:

● Ο πρώτος αφορά στην ενεργειακή κρίση και την προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης των πολιτών, επιμονής στην «ενάρετη» δημοσιονομική πολιτική και διατήρησης επαρκών αποθεμάτων για να αντιμετωπιστεί πιθανή παρόξυνση της κρίσης. Προφανώς μια τέτοια ισορροπία μόνο ασταθής μπορεί να είναι, κάτι που στην κυβέρνηση το γνωρίζουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, δεδομένων των συνθηκών.

● Ο δεύτερος αφορά στην πόλωση, που όλο και περισσότερο επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για… τα πάντα όλα, οι οποίες την υποχρεώνουν να βρίσκεται διαρκώς σε φάση άμυνας, χωρίς να μπορεί να καθορίσει την πολιτική ατζέντα – παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια στάσιμη εικόνα, χωρίς κάποιο κόμμα να απειλεί την επικυριαρχία της Ν.Δ. στην πολιτική σκηνή.

Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να ανοίξει την ατζέντα των δράσεών της, όσο πεδία όπως η ενέργεια και η ακρίβεια παραμένουν προβληματικά. Το… πουγκί δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι «φειδωλοί» θα καθορίζουν τις αποφάσεις των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να επιδιώκει την ασταθή ισορροπία που αναφέρθηκε πιο πάνω και να κρατάει… εφεδρείες, καθώς τα πράγματα στον τομέα της ενέργειας δεν φαίνεται ότι θα εξομαλυνθούν σύντομα – αντιθέτως, πιο πιθανή θεωρείται μια επιδείνωση της κρίσης και νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση – η οποία ανακοίνωσε χθες επιδότηση 40 σεντς το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, όμως, θα πωλείται προς 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ που ήταν πέρσι – επιχειρεί να μεταφέρει την ατζέντα στο πεδίο της καθημερινότητας, όπου θεωρεί ότι μπορεί να παρουσιάσει έργο και αποτελεσματικότητα απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, περιορίζεται στον μηδενισμό και τη μιζέρια.

Παρουσίαση έργου

Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε νησιά όπως ο Άη Στράτης και η Σάμος, στην ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής στην Κάλυμνο, σε αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, ακόμα και στον εκσυγχρονισμό του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσία του Μητσοτάκη σε έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών θα αυξηθεί όσο θα περνά ο καιρός.

Η λογική είναι απλή: Η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη και ότι – παρά το γεγονός ότι η κρίση απαιτεί υπομονή και εφεδρείες – δίνει χρήματα προκειμένου να υλοποιήσει έργα προς όφελος των πολλών, απαντώντας έτσι και στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ότι είναι μια κυβέρνηση που ευνοεί κυρίως τις ελίτ της χώρας. Ενώ, σε δεύτερο επίπεδο, ουσιαστικά υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα της πολιτικής σταθερότητας: ταχύς σχεδιασμός και υλοποίηση, ταχύτητα σε αποφάσεις και παρεμβάσεις, με μια λέξη, αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σε Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζουν πως, όσο παραμένει η κρίση και η ακρίβεια, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενδεχομένως έχουν μικρότερη απήχηση.

Όπως λένε χαρακτηριστικά «γαλάζια» στελέχη, όταν οι πολίτες βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει με… ταχύτητα φωτός, λίγο ενδιαφέρονται, π.χ., για τους εκσυγχρονισμένους συρμούς του ΗΣΑΠ – ενδεχομένως να μην τους προσέξουν καν, ιδίως αν δεν υπάρξει βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων. Επίσης, παραδέχονται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αρχίσουν να ακούγονται θελκτικές οι προτάσεις / ιδέες της αντιπολίτευσης, όσο οι δυσκολίες αυξάνονται.

Ούτως ή άλλως, πάντως, στην κυβέρνηση έχουν αποδεχθεί ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και ότι ο βασικός στόχος είναι η ανάσχεση της φθοράς και η… αντοχή, μέχρι την ώρα της κάλπης. Έτσι, Μαξίμου και Πειραιώς θα συνεχίσουν να προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα για την παρουσίαση στους πολίτες μιας θετικής ατζέντας, έστω κι αν τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν άλυτα, εντείνοντας τη δυσφορία στην κοινωνία και τη… στασιμότητα στις μετρήσεις.

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