Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τις δυνατότητες Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στους ψηφοφόρους της Αττικής

Takeaways by to pontiki AI Δημοσκόπηση της Opinion Poll για την Περιφέρεια Αττικής καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 31,5%, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 16,9% και το ΠΑΣΟΚ με 10,2%.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερέχει έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχεδόν όλους τους ποιοτικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία και της ικανότητας αντιμετώπισης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, οικονομίας και διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο στα ποσοστά του στην Αττική, ωστόσο ο αρχηγός του, Νίκος Ανδρουλάκης, υπολείπεται σε προσωπική αποδοχή σε σχέση με την εκλογική δύναμη του κόμματός του.

Η πλειοψηφία των πολιτών στην Αττική εκφράζει δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας και την ανεπάρκεια των μέτρων κατά της ακρίβειας, ζητώντας πολιτική αλλαγή.

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Η δημοσκόπηση της Opinion Poll για την Περιφέρεια Αττικής επιβεβαιώνει, σε πρώτη ανάγνωση, όσα καταγράφουν οι πανελλαδικές μετρήσεις όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με σημαντική διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση και με απόσταση από το ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη, λιγότερο ορατή παράμετρος. Η υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη δεν περιορίζεται στην πρόθεση ψήφου, αλλά απλώνεται σε σχεδόν όλους τους ποιοτικούς δείκτες και μάλιστα σε μια περιφέρεια με το δικό της, ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,5%, η ΕΛΑΣ 16,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%. Η διαφορά των 6,7 μονάδων είναι σημαντική, το πραγματικό χάσμα όμως βρίσκεται αλλού. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας λαμβάνει 28,2% και ο κ. Ανδρουλάκης 12%, λιγότερο από το μισό.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία η αναλογία γίνεται σχεδόν τριπλάσια, με τον κ. Τσίπρα στο 16,6% έναντι 5,5% του κ. Ανδρουλάκη και με τον πρωθυπουργό στο 30%. Στην παράσταση νίκης του δεύτερου κόμματος, το 36,9% δείχνει την ΕΛΑΣ και το 28,8% το ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό της ροής των συγκοινωνούντων δοχείων είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις εκλογές του 2023 είχε πάρει στην Αττική 18,4%, εμφανίζεται πλέον στο 2%.

Πού υπερέχει καθαρά ο Μητσοτάκης

Όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία και τη δυνατότητα αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων πολιτικής, η εικόνα έχει ως εξής:

Το ισχυρό χαρτί του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει εκεί 38,5%, απέναντι σε 11,9% του κ. Τσίπρα και 5,4% του κ. Ανδρουλάκη και είναι η μεγαλύτερη ψαλίδα όλης της έρευνας.

Ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη, με 32,3% για τον πρωθυπουργό, 14,1% για τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και 6,9% για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταναστευτικό η εικόνα είναι παρόμοια: 28,5% Μητσοτάκης έναντι 13% Τσίπρας και 6% Ανδρουλάκης. Σε αυτά τα τρία πεδία κρίνεται η αξιοπιστία διακυβέρνησης και εκεί η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη πείσει.

Η εικόνα αλλάζει όσο η συζήτηση κατεβαίνει στην καθημερινότητα. Στη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου η διαφορά πέφτει στις 9,6 μονάδες, με 25,2% για τον κ. Μητσοτάκη έναντι 15,6% για τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη στο 8,6%.

Στην κοινωνική πολιτική, δηλαδή εργασία, παιδεία και υγεία, πέφτει στις 7,2 μονάδες: Μητσοτάκης 25,4%, Τσίπρας 18,2% και Ανδρουλάκης 8,7%. Στην ακρίβεια φτάνει στις 7 μονάδες, με 23,4% για τον κ. Μητσοτάκη έναντι 16,4% για τον κ. Τσίπρα και 7,5% για τον κ. Ανδρουλάκη, ενώ στο στεγαστικό βρίσκεται στις 6,8 μονάδες, με Μητσοτάκη στο 23,2%, Τσίπρα στο 16,4% και Ανδρουλάκη στο 8,7%.

Στις κοινωνικές ανισότητες ο κ. Τσίπρας φτάνει σε απόσταση μόλις 3,7 μονάδων από τον πρωθυπουργό, με 18,7% έναντι 22,4% του κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη στο 8,3%. Εκεί βρίσκεται το καλύτερο πεδίο του κ. Τσίπρα και το πιο αδύναμο του κ. Μητσοτάκη.

Το εύρημα με τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία ίσως δεν αφορά κανέναν από τους τρεις. Στην ακρίβεια το 30,9% απαντά «κανένας», ποσοστό υψηλότερο από εκείνο του πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, ο Ανδρουλάκης όμως μένει πίσω

Η Χαριλάου Τρικούπη, βέβαια, δεν στερείται επιχειρημάτων. Στην αυθόρμητη ερώτηση για το ποιο κόμμα ασκεί την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 13,2% έναντι 8,2% της ΕΛΑΣ. Και η εκτίμησή του στην Αττική ανεβαίνει στο 10,2%, από 8% το 2023 και 9,1% στις ευρωεκλογές.

Το κόμμα, με άλλα λόγια, μεγαλώνει. Ο αρχηγός του όμως μένει πίσω. Με 5,5% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται στο μισό του κόμματός του, την ώρα που ο κ. Τσίπρας με 16,6% ταυτίζεται σχεδόν με την ΕΛΑΣ.

Το ειδικό πολιτικό βάρος της Αττικής

Η δημοσκόπηση πάντως έχει τη δική της σημασία λόγω του ειδικού βάρους της Αττικής. Πρόκειται για μια περιφέρεια με περισσότερους από τρία εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους και 89 έδρες, σχεδόν τρεις στις δέκα της Βουλής. Είναι το εκλογικό σώμα των αστικών κέντρων, που κρίνει την πολιτική με το μέτρο της καθημερινότητας.

Η ακρίβεια απασχολεί το 66,6%, τα χαμηλά εισοδήματα το 19,2%, η στέγαση το 18,9%, το κυκλοφοριακό το 17,5% και η ασφάλεια το 13,6%. Το 64,4% θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, το 74,8% κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια και το 62,3% ζητά πολιτική αλλαγή.

Αυτό το ακροατήριο είναι το πεδίο πάνω στο οποίο τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να διαμορφώσουν τον πολιτικό τους λόγο, τη συμπεριφορά και την πρακτική τους. Ο ψηφοφόρος του λεκανοπεδίου δεν αναζητά μετωπικές συγκρούσεις. Αναζητά απαντήσεις για το ενοίκιο, τον λογαριασμό του ρεύματος, τις ώρες στο μποτιλιάρισμα, το αίσθημα ασφάλειας στη γειτονιά.

Καλύτερα κοστολογημένες προτάσεις παρά γενικές καταγγελίες. Καλύτερα παρουσία στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά παρά τηλεοπτικές κορυφώσεις. Η ίδια η έρευνα δείχνει τον δρόμο. Όπου ο λόγος τους αγγίζει την κοινωνία και τα προβλήματά της, βρίσκει απήχηση. Όπου κρίνεται η αξιοπιστία διακυβέρνησης, υστερούν αισθητά, περισσότερο το ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα, προς το παρόν, είναι αν η Αττική θα λειτουργήσει για τον κ. Τσίπρα πρωτίστως ως εργαστήριο για τη δημιουργία ενός προφίλ πιο αστικού, πιο πρακτικού, γειωμένου στην πραγματικότητα και στον ρεαλισμό, ή αν η καθαρή υπεροχή απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη θα μείνει το μοναδικό του κέρδος, με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά σχεδόν διπλάσια ποσοστά.

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