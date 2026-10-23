Τομ Μπάρακ: Πιθανό ένα πλήγμα στο Ιράν «ακόμη και αυτό το σαββατοκύριακο» – «Δεν έχω ιδέα», απαντά ο Τραμπ

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Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το σαββατοκύριακο; Ασφαλώς», ανέφερε ο Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον για τη Συρία, σε συνέντευξή του στον influencer Μάριο Νόφαλ.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας. «Είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Τραμπ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Μπάρακ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το είπε αυτό ο πρέσβης μας στην Τουρκία; Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο».

Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προαναγγείλει ότι θα λάβει σύντομα μια «απόφαση» για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει πότε θα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του. Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αναμένεται να αποφασίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ στηρίζει δημόσια ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, υποστήριξε ότι η εξάλειψη της απειλής από την Τεχεράνη προϋποθέτει την «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος.

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