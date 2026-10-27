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27.10.2026 09:36

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα από τον πρώτο γύρο και αποκλεισμός στο Τόκιο

27.10.2026 09:36
sakkari

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Με ήττα στον 1ο γύρο του Toray Pan Pacific Open στο Τόκιο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Μαρία Σάκκαρη, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την αδυναμία της να βρει σταθερότητα στο σερβίς της.

Η 31χρονη Ελληνίδα, Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 6-1 από τη Γιούλια Πουτίντσεβα, Νο67 στον κόσμο, έπειτα από 2 ώρες και 28 λεπτά, χάνοντας την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα στον 2ο γύρο του WTA 500.

Όπως αναφέρει το tennis24, η αναμέτρηση είχε αρκετές εναλλαγές, νευρικότητα και πολλά λάθη, με τη Σάκκαρη να παρουσιάζει σημαντικές μεταπτώσεις στην απόδοσή της και την Καζάκα qualifier να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της.

Χαρακτηριστικό της εικόνας της Ελληνίδας ήταν τα 39 αβίαστα λάθη, έναντι μόλις 22 της αντιπάλου της, ενώ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τους 35 winners που σημείωσε, δέκα περισσότερους από την Πουτίντσεβα.

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