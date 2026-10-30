Μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στον Πειραιά: «Οι εργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο» (Photos/Videos)

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Με το άνοιγμα ενός τεράστιου πανό με το σύνθημα «Workers do not work for war» («Οι εργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο») μέσα στο λιμάνι του Πειραιά ολοκληρώθηκε η μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στέλνοντας μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης στους εργάτες όλου του κόσμου.

Η απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και η διαδήλωση είναι στο πλαίσιο της Ημέρας Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

Στην κεφαλή της πορείας ήταν το πανό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με το σύνθημα «5 ήπειροι-100+ Λιμάνια των λαών και της ειρήνης – Όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών – Καμία θυσία για τα κέρδη τους».

Διεθνής απεργία στα λιμάνια Απο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά τα ναυτεργατικά σωματεία στη μάχη της περιφρούρησης για την μεγάλη διεθνή απεργία σε 113 λιμάνια απο 5 ηπείρους Δε δουλεύουμε για τον πόλεμο! https://t.co/GOQtHr6Dmx — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) October 30, 2026

Ακολουθούσαν τα μπλοκ της ΕΝΕΔΕΠ, της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, της ΠΕΜΕΝ και πλήθος εργατικών σωματείων και φορέων.

Μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση, ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, τόνισε: «Σήμερα, εδώ από τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, είμαστε μαζί με περισσότερα από 113 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, σε 5 ηπείρους και 21 χώρες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους συναδέλφους μας λιμενεργάτες από την Αυστραλία, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Μαρόκο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τις Αζόρες, την Ισπανία από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Χώρα των Βάσκων, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη γειτονική μας Τουρκία και στέλνουμε ένα κοινό μήνυμα: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο! Λιμάνια των λαών και της ειρήνης! Όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών!».

Τόνισε ότι «στον Πειραιά απεργούμε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, που ανήκει στην κινεζική COSCO» και προσέθεσε: «Η ΝΔ υπέγραψε την παραχώρηση του λιμανιού, όπως υπηρέτησε και άλλες επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδύσεις. Όταν πρόκειται για μπίζνες, παραχωρήσεις και κέρδη, οι σημαίες και οι γεωπολιτικές ανησυχίες δεν φαίνεται να τους ενοχλούν. Όταν, όμως, οι εργαζόμενοι απεργούν και αναμετριούνται με την εγκληματική πολιτική του κέρδους, ξαφνικά ανακαλύπτουν κινδύνους και γεωπολιτικά προβλήματα».

Απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά Καμιά θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους! https://t.co/Zc3YI3MPiM October 30, 2026

Σημείωσε ότι οι ανταγωνισμοί «ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, δεν υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Τουρκία. Υπηρετούν τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων και των κρατών τους» και χερέτησε «τη συμμετοχή των συναδέλφων μας από τρία τουρκικά λιμάνια: Την Κωνσταντινούπολη, την Αττάλεια και τη Μερσίνη. Οι εργαζόμενοι στις δύο πλευρές του Αιγαίου δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε ούτε τις αγορές ούτε τους ενεργειακούς δρόμους ούτε τις σφαίρες επιρροής, απλώνουμε τα χέρια μας και φιλιώνουμε τους ανθρώπους του μόχθου».

«Η σημερινή δράση πρέπει να δώσει ώθηση και στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, με άμεσο σταθμό κλιμάκωσης την πανελλαδική – πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη. Να γίνει αφετηρία για περισσότερη οργάνωση, για μεγαλύτερη συμμετοχή και για κοινή δράση σε όλους τους κλάδους» ανέφερε, ακόμα, ο Μ. Μπεκρής.

«Σήμερα ο Πειραιάς στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο! Η δύναμή μας βρίσκεται στην απόφαση να παλεύουμε μαζί, πέρα από σύνορα, απέναντι στους εκμεταλλευτές μας και τους πολέμους τους!» τόνισε ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη δύναμη της εργατικής τάξης» τόνισε ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και πρόσθεσε:

«Η επιτυχία της απεργίας σε όλο τον Πειραιά και της κοινής μέρας δράσης σε όλο τον κόσμο, έχει ήδη παραλύσει λιμάνια, βαπόρια, εργοστάσια, σιδηρόδρομους, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δεκάδες χώρους δουλειάς και κλάδους. Εμπνεόμαστε όλοι μας από το σύνθημα των λιμενεργατών “Δε δουλεύουμε για τον πόλεμο”! Γι’ αυτό νιώθουμε το καθήκον και το βάρος της ευθύνης να το κάνουμε πράξη!».

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