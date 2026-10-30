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30.10.2026 14:05

Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες Fiber για ακόμα καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας

30.10.2026 14:05
TELEKOM_FIBER

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  • Χωρίς αλλαγή στο πάγιο, οι συνδρομητές Telekom Fiber, ιδιώτες και επιχειρήσεις, μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν την σύνδεσή τους

Σε δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες σε συνδέσεις Fiber To The Home (FTTH) προχωρά η Telekom, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία συνδεσιμότητας που προσφέρει στους πελάτες της, ανταποκρινόμενη στις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες FTTH με πρόγραμμα ταχύτητας 50Mbps, 100Mbps, 300Mbps ή 500Mbps μπορούν να αναβαθμιστούν δωρεάν στην ταχύτητα 100Mbps, 300Mbps, 500Mbps & 1Gbps αντίστοιχα. Και όλα αυτά χωρίς καμία μεταβολή στο μηνιαίο πάγιό τους.

Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται εύκολα μέσα από το Telekom App ή στο MyTelekom, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Με την ενεργοποίηση, ο πελάτης αποκτά άμεσα την αναβαθμισμένη ταχύτητα, την οποία διατηρεί μέχρι να αλλάξει πρόγραμμα[ Με την ενεργοποίηση της αναβάθμισης, η σύνδεση του χρήστη ανανεώνεται με νέα διάρκεια συμβολαίου 24 μηνών, χωρίς να αλλάξει το πάγιο του προγράμματος.].

«Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα των ανθρώπων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην Telekom εξελίσσουμε διαρκώς τα δίκτυά μας, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας με στόχο να την φέρουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας που δίνουν ζωή στο δίκτυό μας. Η δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων τους είναι ένας τρόπος να ανταποδώσουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Telekom Fiber: Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

To Telekom Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου, το Telekom Fiber αναμένεται να καλύψει έως το τέλος του 2026 περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed). Στόχος είναι η επέκταση σε περισσότερα από 4,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έως το 2030, καλύπτοντας τα τρία τέταρτα της χώρας.

Tο Telekom Fiber προσφέρει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες, από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση μέχρι την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών, το streaming υψηλής ανάλυσης και τις προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

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