Ισπανία: «Τις πταίει» για τη σιδηροδρομική τραγωδία – H λανθασμένη απόφαση του ελεγκτή και τα «πυρά» συνδικάτων κατά ιδιωτών και κυβέρνησης Σάντσεθ (videos)

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Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ισπανία για τα αίτια της σύγκρουσης τρένων στην επαρχία του Τολέδο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους, το οποίο πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χρονιάς στη γραμμή Μαδρίτης – Σεβίλλης.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται από την Πέμπτη (29/10) σε τριήμερο εθνικό πένθος, δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται και οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Παράλληλα, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια των δύο τρένων.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε επιρρίπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης σε λανθασμένη απόφαση ελεγκτή κυκλοφορίας, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και ελλείψεις προσωπικού.

Είναι ενδεικτικό ότι στις 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Renfe, που είχε προκηρυχθεί πριν από το νέο δυστύχημα, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας, δεδομένου ότι οι επενδύσεις στις υποδομές έχουν μειωθεί κατά 66,7% σε σχέση με το 2009.

Τις έρευνες διεξάγουν ξεχωριστά ένας δικαστής και μια ειδική κυβερνητική επιτροπή. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει υποσχεθεί ότι θα φτάσει «μέχρι το τέλος».

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, μετά την επίσκεψή του σε τραυματίες στο νοσοκομείο του Τολέδο, τόνισε ότι η έρευνα πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί συνέβη η καταστροφή και ότι θα χρειαστούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί.

Στο προσκήνιο τίθεται και το ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς.

Οι ισπανικοί σιδηρόδρομοι εξυπηρετούσαν αποκλειστικά κρατικά τρένα μέχρι το 2021, όταν άνοιξαν οι υψηλές ταχύτητες σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το SCF, στη διαδρομή Μαδρίτη – Βαρκελώνη τα ημερήσια δρομολόγια αυξήθηκαν από 56 σε 89 μεταξύ 2019 και 2024.

Ο Χοάν Ροδρίγκεθ από συνδικάτο εργαζομένων στα τρένα δήλωσε ότι η αυξημένη κίνηση επιβάρυνε το δίκτυο και ότι δεν πείθεται πως η απελευθέρωση συνοδεύτηκε από την απαραίτητη συντήρηση των γραμμών. Δεν θεωρεί ότι αυτό ήταν καθοριστικός παράγοντας, αλλά ο αυξημένος φόρτος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το δίκτυο εξυπηρετεί 45 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Συνδικάτα κατά κυβέρνησης: «Κατηγορούν έναν απλό εργαζόμενο»

Σύμφωνα με τη χρονολόγηση της κυβέρνησης, το χάος ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα επικοινωνίας LZB, το οποίο παρακολουθεί τη θέση των συρμών και μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα το φρενάρισμα για την αποφυγή συγκρούσεων. Έτσι, η ευθύνη για την ασφάλεια σε ένα τμήμα 63 χιλιομέτρων μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης πέρασε εξ ολοκλήρου σε ανθρώπους ελεγκτές σε κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη, ενώ στη γραμμή βρίσκονταν, κατά τις αρχές, έξι συρμοί.

Στις 8:36 ελεγκτής ενημέρωσε συρμό της κρατικής RENFE ότι μπορεί να ξεκινήσει ξανά με κανονική ταχύτητα. Ο άλλος συρμός, της ιδιωτικής IRYO, που βρισκόταν περίπου 25 χιλιόμετρα πιο κάτω στη γραμμή, προσπάθησε επίσης να ξεκινήσει, αλλά ο μηχανοδηγός δεν κατάφερε να παρακάμψει το αυτόματο σύστημα ακινητοποίησης και το ανέφερε στον ελεγκτή. Στις 8:53 σημειώθηκε η σύγκρουση, με τα βαγόνια να εκτροχιάζονται και μέρη των συρμών να διαλύονται.

Ο Πουέντε, που βρίσκεται υπό πίεση να παραιτηθεί, χαρακτήρισε την απόφαση του ελεγκτή «ανεξήγητη» και «εσφαλμένη», υποστηρίζοντας ότι ο συρμός της RENFE δεν έπρεπε να λάβει εντολή εκκίνησης, αφού παρέμενε ενεργό κόκκινο σήμα στη γραμμή και ο άλλος συρμός ήταν ακινητοποιημένος.

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα απορρίπτουν αυτή την ανάγνωση. Η εκπρόσωπος του συνδικάτου ελεγκτών SCF, Ρακέλ Αϊγιόν, δήλωσε στο Associated Press ότι το φορτίο εργασίας είναι συχνά υπερβολικό για το υπάρχον προσωπικό και ότι οι ελεγκτές ζητούν εδώ και χρόνια περισσότερο προσωπικό, ενώ τα συστήματα ασφαλείας συνεχίζουν να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Όπως είπε, ο υπουργός «κατηγορεί έναν απλό εργαζόμενο που δούλευε υπό όλο και χειρότερες συνθήκες», και πρόσθεσε ότι το ανεξήγητο δεν είναι το ανθρώπινο λάθος, αλλά το ότι το σύστημα ασφαλείας αστοχεί τακτικά.

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF υπενθύμισε ότι το τριαντάχρονο σύστημα LZB, που εξακολουθεί να λειτουργεί στη γραμμή Μαδρίτης – Σεβίλλης ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής απόσυρσης, έχει καταρρεύσει και στο παρελθόν, αφήνοντας τους ανθρώπους «μόνους τους». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ντιέγο Μαρτίν, το σύστημα «έπρεπε να έχει αντικατασταθεί εδώ και καιρό».

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