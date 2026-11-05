Πώς η Google «πυροβόλησε τα πόδια» της και άνοιξε το δρόμο για άλλες μηχανές αναζήτησης στα σχολεία

Takeaways by to pontiki AI Η Google ενημέρωσε τα σχολεία ότι η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Gemini θα επιφέρει ταυτόχρονα τον περιορισμό της πρόσβασης στην Αναζήτηση Google.

Η εταιρεία DuckDuckGo πρότεινε τη δική της μηχανή αναζήτησης ως εναλλακτική λύση για τα σχολεία, επικρίνοντας τη στάση της Google σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google υπερασπίστηκε την απόφασή της ισχυριζόμενη ότι ανταποκρίνεται σε αιτήματα σχολείων, διευκρινίζοντας ότι οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα παραμένουν απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Η DuckDuckGo διαφοροποιείται προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής για την πλήρη απενεργοποίηση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας της.

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Την Τρίτη, σε μια εντελώς αψυχολόγητη κίνηση, η Google ενημέρωσε τα σχολεία ότι μπορούν να απενεργοποιήσουν το Gemini, την τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αλλά διευκρίνισε ότι η απενεργοποίηση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης θα στερούσε από τα σχολεία και την Αναζήτηση Google.

Τώρα, και αφού ο κολοσσός της διαδικτυακής αναζήτησης «πυροβόλησε τα πόδια» του, η μηχανή αναζήτησης DuckDuckGo, που δίνει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων, αυτοπροτάθηκε να αντικαταστήσει την Google στα σχολεία, θεωρώντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εισχωρήσει στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου η Google κυριαρχούσε παραδοσιακά. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Google τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια Chromebook στα σχολεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ η πλατφόρμα Google Classroom εξυπηρετεί πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Wow. Google is going to block their search engine in schools if they don’t use their AI. Meanwhile DuckDuckGo lets you choose if you want AI in search or not. Here’s how schools can make DuckDuckGo the default search engine: https://t.co/DJWO0M3bDR Get in touch for help. — Gabriel Weinberg (@yegg) November 3, 2026

Στο X, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, παρέπεμψε στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση της εταιρείας, εξηγώντας πώς τα σχολεία μπορούν να αλλάξουν την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής τους και να χρησιμοποιήσουν αντ’ αυτής την υπηρεσία της DuckDuckGo, προσθέτοντας: «Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια». Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της DuckDuckGo, Kamyl Bazbaz, εξέδωσε μια πιο έντονη δήλωση, γράφοντας: «Επιβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε μαθητές: πώς συμπεριφέρεται έναμονοπώλιο όταν πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι. Αποδείξτε ότι η Google κάνει λάθος». Η εταιρεία επέκρινε τη Google για την απόφασή της, προσθέτοντας ότι η Google θα μπορούσε εύκολα να απενεργοποιήσει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Αναζήτησης για τα σχολεία, αν το ήθελε.

Forcing AI on school children: how a monopolist behaves when they think people are powerless. Prove Google wrong. — Kamyl Bazbaz (@KamylBazbaz) November 3, 2026

Τα σχόλια της εταιρείας έρχονται σε μια στιγμή που το αμερικανικό κοινό εξετάζει σε ποιο βαθμό επιθυμεί να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή του. Όπως δείχνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι πολίτες δεν επιθυμούν την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις πόλεις τους. Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και στο σχολείο έχει γίνει κοινή πρακτική και απαιτεί μια πιο λεπτομερή συζήτηση. Γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τεχνητή νοημοσύνη, η Google ανέπτυξε μια τεχνολογία που ονομάζεται «Guided Learning» (Καθοδηγούμενη Μάθηση), η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να μαθαίνουν ακολουθώντας τα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος, αντί να τους παρέχει απλώς την απάντηση.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να ζητούν εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να απομακρύνουν εντελώς την τεχνητή νοημοσύνη από τη μαθησιακή διαδικασία. Μετά τις αντιδράσεις, η Google υπερασπίστηκε την απόφασή της, αναφέροντας ότι απλώς ανταποκρινόταν στα σχόλια των σχολείων. Δήλωσε ότι τα Gemini, το Gemini Notebook και η Αναζήτηση θα είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή, και τα σχολεία θα μπορούν να επιλέξουν να τα ενεργοποιήσουν ξεχωριστά. Το πρόβλημα, φυσικά, είναι ότι η Αναζήτηση της Google χρησιμοποιεί πλέον εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη, μέσω των «AI Overviews» και μιας λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης με διαλογικό χαρακτήρα που απαντά στις ερωτήσεις των χρηστών.

Η DuckDuckGo, βέβαια, δεν είναι κατά της τεχνητής νοημοσύνης: προσφέρει το δικό της σύνολο λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας διεπαφής συνομιλίας που ονομάζεται Duck.ai και ενός βοηθού αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Google, παρέχει επιλογές για την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών τόσο στις ρυθμίσεις αναζήτησης όσο και στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, σύμφωνα με την εταιρεία. Προσφέρει επίσης έναν ειδικό ιστότοπο, το noai.duckduckgo.com, όπου οι απαντήσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και οι προτάσεις λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης είναι όλες απενεργοποιημένες.

Αυτή η ευελιξία ενδέχεται να τροφοδοτεί τη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, καθώς η εταιρεία ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι οι εγκαταστάσεις της εφαρμογής της αυξήθηκαν κατά 30%, δεδομένου ότι οι χρήστες αρνήθηκαν να υποστούν την επιβολή της Αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη της Google.

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