search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:55
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 11:14

Πώς η Google «πυροβόλησε τα πόδια» της και άνοιξε το δρόμο για άλλες μηχανές αναζήτησης στα σχολεία

05.11.2026 11:14
google_duckduckgo
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Google ενημέρωσε τα σχολεία ότι η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Gemini θα επιφέρει ταυτόχρονα τον περιορισμό της πρόσβασης στην Αναζήτηση Google.
  • Η εταιρεία DuckDuckGo πρότεινε τη δική της μηχανή αναζήτησης ως εναλλακτική λύση για τα σχολεία, επικρίνοντας τη στάση της Google σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Google υπερασπίστηκε την απόφασή της ισχυριζόμενη ότι ανταποκρίνεται σε αιτήματα σχολείων, διευκρινίζοντας ότι οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα παραμένουν απενεργοποιημένες από προεπιλογή.
  • Η DuckDuckGo διαφοροποιείται προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής για την πλήρη απενεργοποίηση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας της.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Τρίτη, σε μια εντελώς αψυχολόγητη κίνηση, η Google ενημέρωσε τα σχολεία ότι μπορούν να απενεργοποιήσουν το Gemini, την τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αλλά διευκρίνισε ότι η απενεργοποίηση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης θα στερούσε από τα σχολεία και την Αναζήτηση Google.

Τώρα, και αφού ο κολοσσός της διαδικτυακής αναζήτησης «πυροβόλησε τα πόδια» του, η μηχανή αναζήτησης DuckDuckGo, που δίνει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων, αυτοπροτάθηκε να αντικαταστήσει την Google στα σχολεία, θεωρώντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εισχωρήσει στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου η Google κυριαρχούσε παραδοσιακά. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Google τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια Chromebook στα σχολεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ η πλατφόρμα Google Classroom εξυπηρετεί πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Στο X, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, παρέπεμψε στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση της εταιρείας, εξηγώντας πώς τα σχολεία μπορούν να αλλάξουν την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής τους και να χρησιμοποιήσουν αντ’ αυτής την υπηρεσία της DuckDuckGo, προσθέτοντας: «Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια». Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της DuckDuckGo, Kamyl Bazbaz, εξέδωσε μια πιο έντονη δήλωση, γράφοντας: «Επιβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε μαθητές: πώς συμπεριφέρεται έναμονοπώλιο όταν πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι. Αποδείξτε ότι η Google κάνει λάθος». Η εταιρεία επέκρινε τη Google για την απόφασή της, προσθέτοντας ότι η Google θα μπορούσε εύκολα να απενεργοποιήσει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Αναζήτησης για τα σχολεία, αν το ήθελε.

Τα σχόλια της εταιρείας έρχονται σε μια στιγμή που το αμερικανικό κοινό εξετάζει σε ποιο βαθμό επιθυμεί να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή του. Όπως δείχνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι πολίτες δεν επιθυμούν την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις πόλεις τους. Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και στο σχολείο έχει γίνει κοινή πρακτική και απαιτεί μια πιο λεπτομερή συζήτηση. Γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τεχνητή νοημοσύνη, η Google ανέπτυξε μια τεχνολογία που ονομάζεται «Guided Learning» (Καθοδηγούμενη Μάθηση), η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να μαθαίνουν ακολουθώντας τα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος, αντί να τους παρέχει απλώς την απάντηση.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να ζητούν εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να απομακρύνουν εντελώς την τεχνητή νοημοσύνη από τη μαθησιακή διαδικασία. Μετά τις αντιδράσεις, η Google υπερασπίστηκε την απόφασή της, αναφέροντας ότι απλώς ανταποκρινόταν στα σχόλια των σχολείων. Δήλωσε ότι τα Gemini, το Gemini Notebook και η Αναζήτηση θα είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή, και τα σχολεία θα μπορούν να επιλέξουν να τα ενεργοποιήσουν ξεχωριστά. Το πρόβλημα, φυσικά, είναι ότι η Αναζήτηση της Google χρησιμοποιεί πλέον εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη, μέσω των «AI Overviews» και μιας λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης με διαλογικό χαρακτήρα που απαντά στις ερωτήσεις των χρηστών.

Η DuckDuckGo, βέβαια, δεν είναι κατά της τεχνητής νοημοσύνης: προσφέρει το δικό της σύνολο λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας διεπαφής συνομιλίας που ονομάζεται Duck.ai και ενός βοηθού αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Google, παρέχει επιλογές για την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών τόσο στις ρυθμίσεις αναζήτησης όσο και στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, σύμφωνα με την εταιρεία. Προσφέρει επίσης έναν ειδικό ιστότοπο, το noai.duckduckgo.com, όπου οι απαντήσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και οι προτάσεις λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης είναι όλες απενεργοποιημένες.

Αυτή η ευελιξία ενδέχεται να τροφοδοτεί τη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, καθώς η εταιρεία ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι οι εγκαταστάσεις της εφαρμογής της αυξήθηκαν κατά 30%, δεδομένου ότι οι χρήστες αρνήθηκαν να υποστούν την επιβολή της Αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη της Google.

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

trump clouds
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών – Ποιοι… έκαψαν το χαρτί τους και ποιοι βγαίνουν μπροστά

pyrgos_parasirsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο 12χρονο κορίτσι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

1 / 3