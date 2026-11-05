Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι 5 προτάσεις-ασπίδα για τους ευάλωτους οφειλέτες με αναπηρία  

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πέντε συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, κατέθεσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επί του νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων κλπ».

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία επισημαίνει την αναντιστοιχία μεταξύ των κυβερνητικών εξαγγελιών και του κειμένου που τέθηκε σε διαβούλευση. Ενώ η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει ότι διευρύνεται η προστασία που ισχύει για άτομα με αναπηρία και στους γονείς ή νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%, το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει καμία σχετική πρόβλεψη.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει οριζόντια όλους τους δανειολήπτες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από την αναπηρία.

Διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στο Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου:

1. Θέσπιση καθολικής ακατάσχετης προστασίας κύριας κατοικίας για οφειλέτες με αναπηρία.Απόλυτη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της κύριας κατοικίας που ανήκει σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις ή στα πρόσωπα που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με βαριές αναπηρίες, εφόσον αυτή ιδιοκατοικείται, καθώς και μη πώληση στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου που ανήκει σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε funds.

2. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Διπλασιασμός των εισοδηματικών ορίων για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και τις οικογένειές τους και δυνατότητα επανένταξης χωρίς να απαιτείται η παρέλευση 12μηνου από την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

3. Ειδική ρύθμιση για το πλαφόν οφειλών και διαγραφή ανατοκισμών. Με αφορμή τη θετική διάταξη για τον περιορισμό των παλαιών οφειλών έως το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, προτείνεται ειδική μέριμνα για νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το ανώτατο όριο της συνολικής απαίτησης (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) προτείνεται να μην υπερβαίνει το διπλάσιο (αντί του τριπλασίου) του αρχικού ληφθέντος κεφαλαίου, ώστε να διευκολυνθεί η πραγματική εξυγίανση και η δυνατότητα αποπληρωμής.

4. Υποχρεωτική φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των servicers και των ψηφιακών πλατφορμών, προτείνεται να ενταχθεί ρητή υποχρέωση παροχής πλήρως προσβάσιμων ψηφιακών συστημάτων (συμβατών με screen readers κ.λπ.) καθώς και ειδικής τηλεφωνικής ή γραπτής γραμμής εξυπηρέτησης για οφειλέτες με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Παράλληλα, οι δεσμευτικές προθεσμίες απάντησης των servicers σε αιτήματα ρύθμισης που υποβάλλονται από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, θα πρέπει να συντομευθούν στο μισό του προβλεπόμενου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης προστασίας των ευάλωτων αυτών νοικοκυριών.

5. Επέκταση της προστασίας που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και στους γονείς ή νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Η ρύθμιση θα πρέπει να ενταχθεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του «ευάλωτου οφειλέτη» και να παρέχει στους ανωτέρω γονείς/φροντιστές την ίδια προστασία και τα ίδια αυξημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται για τους οφειλέτες με αναπηρία.

Διαβάστε επίσης:

Σε ψηφιακή εποχή η διαχείριση του αίματος μετά το μπάχαλο με τις αναβολές στα χειρουργεία – Όλη η εγκύκλιος

Ο ΙΣΑ ζητάει την άμεση απόσυρση για διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές… Black Friday

Νέα μελέτη: Πώς το βιολογικό μας ρολόι επηρεάζει τον ύπνο μας και την ψυχική μας υγεία