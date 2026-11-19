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Αιχμές για την Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Έκανε λόγο για «κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη» με στόχο να σβηστεί από τον χάρτη η αλήθεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας την περίοδο 2015 – 2019. Και λίγο αργότερα, αναφερόμενος σε ανάρτηση του Αλέκου Φλαμπουράρη προ 4ετίας, με την οποία εξηγούσε τα πεπραγμένα του για αυτό το ζήτημα, σημείωσε πως αν σήμερα ζούσε ίσως να έστελνε στην Εξεταστική αυτή την επιστολή και «ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία».

Αναλυτικά το απόσπασμα της ομιλίας του για τον Αλέκο Φλαμπουράρη και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας:

«Αφήνω για το τέλος, για να κλείσω αυτόν τον ενδεικτικό κατάλογο, τον ρόλο του στην κατάρτιση του πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Επίκαιρο.

Προστασία που σήμερα, όπως τα πάντα που αφορούν εκείνη την περίοδο τη διακυβέρνηση 15-19 επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη να σβηστεί από τον χάρτη της αλήθειας.Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει κλέφτης, κλέφτης.

Ο Αλέκος ήταν αυτός που είχε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί και να επεκταθεί το πλαίσιο προστασίας, να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο, γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει. Και κυρίως ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να επεκτείνει το πλαίσιο προστασίας.

Χθες αναμοχλεύοντας το αρχείο μου, έπεσα πάνω σε μία δημόσια επιστολή, μία δημόσια ανάρτηση του Αλέκου στις 23 Νοέμβρη σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια και εξηγεί αναλυτικά σε αυτή την ανάρτηση δεν θα σας κουράσω διαβάζοντας, βήμα βήμα το τι έκανε ο ίδιος, το τι είχε γίνει τότε με αγωνία και με σκληρή διαπραγμάτευση σε ένα πλαίσιο μνημονιακού καταναγκασμού για να προστατευθεί και η τελευταία κατοικία. Και τι έκανε μετά το 2020 με το νέο πτωχευτικό νόμο η σημερινή κυβέρνηση. Καταλήγει, σήμερα που βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, που οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους και άρα δεν ισχύουν επιχειρήματα περί στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τίποτα δεν εμποδίζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει δυνατότητες βιώσιμων ρυθμίσεων και δικαστικές εγγυήσεις.

Τίποτα εκτός από την απληστία και την αισχροκέρδεια των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης στις ορέξεις τους. Ίσως αυτήν την επιστολή εάν ο Αλέκος ήταν παρόν να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Και ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία.

Όμως πολλές φορές τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο δικός μας Αλέκος.

Αυτός είναι ο δικός μας Αλέκος, γιατί με τις πράξεις του αλλά και όσα μας άφησε ως παρακαταθήκη, με τα ίδια του τα λόγια που είναι προφητικά σήμερα, ακόμα και αν ειπώθηκαν πολλά χρόνια πριν, είναι παρών στη δική μας επικαιρότητα.

Εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία στους αδύναμους.

Αυτή είναι η ηθική παρακαταθήκη που μας αφήνει όλους όσους βρεθήκαμε δίπλα του.

Αυτή είναι η ηθική προστιθέμενη αξία που μας κληροδοτεί. Του είμαστε ευγνώμονες.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τον έχουμε πλάι μας από όποιο μετερίζι. Ο καθένας δίνει τις μάχες του, τις δύσκολες μάχες του για κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ».

Το ιστορικό για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Η ανάρτηση της 23ης Νοεμβρίου του 2022 στην οποία παρέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει τα εξής:

«Η αλήθεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνθήκες ασφυκτικής μνημονιακής παρακολούθησης και εποπτείας, επειδή ακριβώς θεωρούσε και θεωρεί την κατοικία κοινωνικό αγαθό, έδρασε κατά τρόπο προστατευτικό της πρώτης κατοικίας.

Παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό, για να τελειώνουν τα θρασύτατα ψέματα της Κυβέρνησης και κάποιων που αναπολούν την ανασύσταση του «αντι – ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, για να θυμίσουμε την πραγματικότητα.

1) Το 2015 που αναλάβαμε την Κυβέρνηση υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που προστάτευε επιτυχημένα την πρώτη κατοικία των μισθωτών και συνταξιούχων από χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες.

2) Ο νόμος Σταθάκη, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επίσης προστάτευε την πρώτη κατοικία και επιπλέον επέκτεινε την προστασία της στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες από χρέη προς τράπεζες, ιδιώτες, αλλά και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

3) Το 2019 έληξε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στον νόμο Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο Σταθάκη, αλλά δεν έληξε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι’ αυτό και οι νόμοι «ΚΑΤΣΕΛΗ – ΣΤΑΘΑΚΗ» ενοχοποιήθηκαν από τους διαβόητους «θεσμούς» και των εγχώριων υποστηριχτών τους, ως εργαλεία «στρατηγικών κακοπληρωτών» και η κατάργησή τους ετέθη ως «προϋπόθεση» για την έξοδο από τα μνημόνια.

4) Τον Μάρτιο του 2019 νομοθετήσαμε τον νόμο 4605, στο πλαίσιο του οποίου καθιερώθηκε η διαδικασία ρύθμισης χρεών με πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό προστέθηκαν πέραν των φυσικών προσώπων και όσοι ασκούσαν εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα και είχαν λάβει δάνειο με υποθήκη της πρώτης κατοικίας, με την προϋπόθεση η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Επιπρόσθετα προβλεπόταν κρατική επιδότηση της δόσης της νέας ρύθμισης (σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά – κοινωνικά κριτήρια).

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, παρά τις αντίθετες απαιτήσεις, εν ενεργεία τις διαδικασίες του νόμου ΚΑΤΣΕΛΗ – ΣΤΑΘΑΚΗ. Θέσπισε ένα μεταβατικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο και με την οικονομική συμμετοχή του Δημοσίου οι Τράπεζες ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ να ρυθμίσουν τα δάνεια επί ακινήτων πρώτης κατοικίας.

5) Το νόμο αυτό μάλιστα, τον παράτεινε η Κυβέρνηση της ΝΔ, μέχρι την κατάργηση του από τον νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020 (27/10/2020), ο οποίος καταργεί κάθε προστασία πρώτης κατοικίας. Θυμίζουμε ότι ο νέος πτωχευτικός νόμος της ΝΔ αποκρούστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ στον υπουργό Οικονομικών για πολλούς λόγους και μεταξύ αυτών και για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

6) Τον Ιούλιο του 2020 καταθέσαμε τροπολογία του ν. 4605/2019 με διεύρυνση των κριτηρίων για την υπαγωγή μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών καθώς και παράταση ισχύος του νόμου.

7) Το Σεπτέμβριο του 2020 καταθέσαμε τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών οφειλετών, που ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης έχουν ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

8)Τον Ιούλιο του 2021 καταθέσαμε τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών που αφορούν ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.

Όλες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, που οι Τράπεζες έχουν «εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους;» και άρα δεν ισχύουν επιχειρήματα περί στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τίποτα δεν εμποδίζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει δυνατότητες βιώσιμων ρυθμίσεων και με δικαστικές εγγυήσεις.

Τίποτα, εκτός από την απληστία και την αισχροκέρδεια των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη – ΝΔ, στις ορέξεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως φορέας της σύγχρονης Αριστεράς, μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις (εντός κι εκτός κοινοβουλίου) και με τους πολίτες αυτής της χώρας θα σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πορεία.

Όποτε γίνουν εκλογές μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα αναλάβει την ανόρθωση της χώρας».

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