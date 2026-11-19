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Ένα εκτεταμένο κύκλωμα κλοπών από εμπορευματικές αμαξοστοιχίες στη Νότια Καλιφόρνια εξάρθρωσαν ομοσπονδιακοί πράκτορες, με τους εμπλεκομένους να κατηγορούνται ότι άρπαζαν αθλητικά είδη, όπως παπούτσια Nike, αλλά και εργαλεία Milwaukee.

Σύμφωνα με την California Post, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ακόμη και το Instagram για να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Κατά τα σχετικά στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), η ομάδα φέρεται να πραγματοποίησε επιδρομές σε 36 εμπορευματικά τρένα, αποσπώντας προϊόντα συνολικής αξίας 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), σε συνεργασία με την αστυνομία, αναζητούσε συνολικά 14 υπόπτους, μεταξύ των οποίων φερόμενοι επικεφαλής και συνεργοί.

Ο κορυφαίος ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Μπιλ Εσάιλι, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι κλοπές σε σιδηροδρομικές μεταφορές της περιοχής αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Όπως ανέφερε, οι εμπλεκόμενοι οργάνωναν τις επιδρομές, διέθεταν γρήγορα τα κλοπιμαία στην αγορά και στη συνέχεια επιδείκνυαν τη δράση τους στο διαδίκτυο.

«Η κλίμακα των κλοπών είναι συγκλονιστική», δήλωσε ο Εσάιλι. «Θα ασκήσουμε διώξεις τόσο σε όσους κάνουν επιδρομές σε αυτά τα τρένα, όσο και σε εκείνους που μετατρέπουν εν γνώσει τους τα κλεμμένα φορτία σε μετρητά».

Ο 21χρονος επικεφαλής και οι επιδρομές

Ως επικεφαλής της οργάνωσης κατονομάζεται ο 21χρονος Νέιθαν Ντάνιελ Έιντζελ, από το ανατολικό Λος Άντζελες, ο οποίος περιγράφεται ως «εγκληματική ιδιοφυΐα». Από τον Φεβρουάριο του 2024 και τουλάχιστον έως τον Αύγουστο, ο Έιντζελ φέρεται να επέλεγε εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν προϊόντα μεγάλης αξίας, κυρίως αθλητικά παπούτσια Nike, με σκοπό την κλοπή και τη μεταπώλησή τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 21χρονος συντόνιζε τη μεταφορά των συνεργών του με φορτηγά και βαν στις σιδηροδρομικές γραμμές του Σαν Μπερναντίνο. Εκεί, τα μέλη της ομάδας επιβιβάζονταν στα τρένα και έκοβαν τους σωλήνες των φρένων, προκαλώντας την ακινητοποίηση των συρμών, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα εμπορευματοκιβώτια.

Αφού αφαιρούσαν τα προϊόντα, τα φόρτωναν στα οχήματά τους και τα μετέφεραν σε κρησφύγετα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, τα διοχέτευαν σε αποθήκες διαδικτυακών μεταπωλητών, μεταξύ των οποίων και η Cool Kicks.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι δράστες φρόντιζαν να καταγράφουν τις ενέργειές τους. Φωτογραφίες και βίντεο που εντόπισαν οι Αρχές τούς καταγράφουν να ανεβαίνουν στα τρένα και να εισέρχονται στα εμπορευματοκιβώτια, αφαιρώντας δεκάδες κουτιά με αθλητικά παπούτσια που δεν είχαν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά. Η αξία ορισμένων ζευγαριών έφτανε έως και τα 500 δολάρια.

Σε άλλα στιγμιότυπα, τα μέλη της ομάδας φωτογραφίζονται δίπλα σε μεγάλους σωρούς με χιλιάδες δολάρια σε μετρητά.

NEW: 14 people charged after filming themselves robbing at least 36 freight trains across Southern California, stealing $22.5 million worth of cargo. – DOJ pic.twitter.com/enQAwp4cJA — Scope Report (@ScopeReport_) November 19, 2026

Οι χιλιάδες κλοπές και οι πληροφορίες από το λιμάνι του Λος Άντζελες

Το φαινόμενο των κλοπών σε εμπορευματικά τρένα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ερευνητές που μίλησαν στην California Post, περισσότερες από 65.000 τέτοιες υποθέσεις καταγράφονται ετησίως σε εθνικό επίπεδο, ενώ το 25% έως 40% των περιστατικών σημειώνεται στη Νότια Καλιφόρνια.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν ότι η συνολική αξία των κλοπιμαίων φτάνει από δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Η διερεύνηση των περιστατικών παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς πολλές κλοπές δεν δηλώνονται στις Αρχές. Αυτό εντείνει του φόβους ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία.

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του φαινομένου διαδραματίζει η θέση της Νότιας Καλιφόρνιας στον εμπορευματικό χάρτη των ΗΠΑ. Στο Λος Άντζελες βρίσκεται το πιο πολυσύχναστο λιμάνι του δυτικού ημισφαιρίου, από το οποίο διακινούνται κάθε χρόνο σιδηροδρομικώς περίπου 2,65 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδιών.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο ρόλος προσώπων που εργάζονται στο λιμάνι του Λος Άντζελες και έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία με ευαίσθητες πληροφορίες για πολύτιμα φορτία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, εργαζόμενοι φέρονται να μεταφέρουν τέτοια δεδομένα σε επικεφαλής εγκληματικών ομάδων, όπως ο Έιντζελ, οι οποίοι στη συνέχεια οργανώνουν επιδρομές σε απομονωμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι πραγματικοί εγκέφαλοι των κυκλωμάτων, ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, συντονίζουν από απόσταση εκτεταμένα κυκλώματα κλοπής εμπορευμάτων, σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και από το εξωτερικό. Στις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμπλέκονται συχνά και μεξικανικά καρτέλ.

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