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14.10.2026 07:03

Τραγωδία στην Ινδία: Δεκατρία παιδιά πνίγηκαν μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον Γάγγη

14.10.2026 07:03
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία, όταν πλοιάριο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Τα δεκατρία θύματα ήταν όλα ηλικίας κάτω των 15 ετών και προορισμός τους ήταν η τοποθεσία ενός φεστιβάλ, διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI)

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σουμπόντ Κουμάρ δήλωσε στο Reuters ότι διασώθηκαν έξι άνθρωποι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλεούμενο.

Την οδύνη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

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