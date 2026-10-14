Τραγωδία στην Ινδία: Δεκατρία παιδιά πνίγηκαν μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον Γάγγη

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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία, όταν πλοιάριο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Τα δεκατρία θύματα ήταν όλα ηλικίας κάτω των 15 ετών και προορισμός τους ήταν η τοποθεσία ενός φεστιβάλ, διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI)

#WATCH | Hajipur, Bihar: The State Disaster Response Force (SDRF) has launched a massive search and rescue operation in the Ganga River following the capsizing of an overcrowded boat near Rampur Shyamchand village in the Raghopur constituency late Tuesday evening.



At least 13… pic.twitter.com/NRZWgtD1kf — ANI (@ANI) October 14, 2026

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σουμπόντ Κουμάρ δήλωσε στο Reuters ότι διασώθηκαν έξι άνθρωποι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλεούμενο.

The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected.



An ex-gratia of… — PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026

Την οδύνη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

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