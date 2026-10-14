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14.10.2026 00:45

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι

14.10.2026 00:45
ballistic-missile

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Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 13/10, ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς το Νταρχάν» ανέφερε ο συνασπισμός σε μια ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι συντρίμμια έπεσαν σε μια συνοικία της πόλης αυτής, όπου έχει την έδρα του και ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco.

Σε δεύτερη ανακοίνωση ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε άλλος πύραυλος που στόχευε την πόλη Χαράντ, επίσης στην Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση και για πιθανό κίνδυνο στο Ριάντ, αλλά ήραν τον συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα.

Ο συνασπισμός ανέφερε εξάλλου ότι στόχευσε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, καθώς και στη Νταμάρ, στη δυτική Υεμένη. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού Τούρκι αλ Μαλίκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές «στηρίζουν τον πόλεμο» που διεξάγουν οι Χούθι «εναντίον του βασιλείου (της Σ.Αραβίας), της Υεμένης, της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και των θαλάσσιων οδών».

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