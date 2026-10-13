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ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2026 23:47

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

13.10.2026 23:47
ukraine kyiv ktirio

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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (13/10) στο Κίεβο, με ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο να πλήττει πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί προειδοποίηση ή ενεργοποίηση συναγερμού για την επικείμενη επίθεση, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμά ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο εκτεταμένο κύμα πληγμάτων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι άκουσαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση για αεροπορική ή πυραυλική επίθεση.

Ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, επιβεβαίωσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, παρά το γεγονός ότι η πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο.

Πλήγμα σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πλήγματος και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επιχειρήσεις διάσωσης.

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση»

Σε ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν, για ακόμη μία φορά, ενεργειακή υποδομή του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των ρωσικών επιδρομών, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 00:20
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ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

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