Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Γιατί μπορεί να χρειαστεί προεδρική χάρη από τον Τραμπ μετά την παραίτησή της – Οι καταγγελίες και ο φόβος αποκαλύψεων

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Το ενδεχόμενο να χρειαστεί προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι θα αποτρέψει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το να στραφεί δημόσια εναντίον του Αμερικανού προέδρου και της οικογένειάς του, μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, πρόσωπα από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου θεωρούν ότι η πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές έρευνες για τις καταγγελίες που οδήγησαν στην παραίτησή της, γεγονός που θα μπορούσε να την καταστήσει εξαρτημένη από την ευνοϊκή μεταχείριση του προέδρου. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία και έχει διαβεβαιώσει ότι παραμένει πιστή στον Τραμπ

«Θα χρειαστεί χάρη και αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, δεν θα την πάρει»

Πρόσωπα με γνώση των σχέσεων της Γκιλφόιλ με την οικογένεια Τραμπ εκτιμούν ότι, παρά τον θυμό που ενδέχεται να προκαλέσει η απομάκρυνσή της, η πρώην πρέσβης δύσκολα θα προχωρήσει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θα χρειαστεί χάρη και αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, δεν πρόκειται να την πάρει», δήλωσε στη New York Post πηγή προσκείμενη στον Λευκό Οίκο και στην οικογένεια Τραμπ, λίγο μετά την απαίτηση του προέδρου για την παραίτησή της.

«Αν ήμουν στη θέση της, μάλλον θα κρατούσα το στόμα μου κλειστό και θα ήλπιζα να την εξασφαλίσω», ανέφερε δεύτερο πρόσωπο από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου.

Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται μετά τις καταγγελίες ότι η Γκιλφόιλ ζητούσε χρήματα με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις και δεχόταν πολυτελή ταξίδια ως δώρα από Έλληνες επιχειρηματίες.

Πάντως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι η Γκιλφόιλ έχει ζητήσει προεδρική χάρη ή ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χορήγησή της. Το ενδεχόμενο παρουσιάζεται από τις πηγές της εφημερίδας ως πιθανή εξέλιξη σε περίπτωση που αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες.

Οι στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ και ο φόβος αποκαλύψεων

Η Γκιλφόιλ διατηρούσε σχέση με τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, από τις αρχές του 2018 έως τα τέλη του 2024. Η πολυετής παρουσία της στο στενό οικογενειακό περιβάλλον τής έδωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε ιδιωτικές συζητήσεις και πληροφορίες για τις προσωπικές και επαγγελματικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, η New York Post επισημαίνει ότι η πρώην πρέσβης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική μάρτυρα σε βάρος του προέδρου, εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και προχωρήσουν σε σχετικές έρευνες.

Ο Τραμπ, πάντως, επιχείρησε την Τρίτη (13/10) να υποβαθμίσει τη σχέση της Γκιλφόιλ με την οικογένειά του.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους, κρατώντας αποστάσεις από την πρώην διπλωματική εκπρόσωπό του.

Η Γκιλφόιλ είχε προταθεί για τη θέση της πρέσβη στην Ελλάδα λίγο μετά τη λήξη του αρραβώνα της με τον Τραμπ Τζούνιορ. Πρόσωπο κοντά στην οικογένεια περιέγραψε τότε τον διορισμό της ως μια «ομαλή διέξοδο» μετά τον χωρισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μετέπειτα συμπεριφορά της ξεπέρασε τα όρια που ήταν διατεθειμένος να ανεχθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, οδηγώντας τελικά στην απομάκρυνσή της.

«Μπορεί να πει πολλά, αλλά δεν είναι αξιόπιστη αφηγήτρια»

Τρίτη πηγή, που φέρεται να γνωρίζει καλά τη Γκιλφόιλ και το ιστορικό της, συμφώνησε ότι η προοπτική απονομής χάρης ενδέχεται να τη συγκρατήσει. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο θα αποφύγει δημόσιες τοποθετήσεις.

«Η Κιμ είναι γνωστή για τις υπερβολικές ιστορίες της. Είναι σίγουρα συναισθηματική και θα μπορούσε απλώς να αρχίσει να λέει διάφορα εξωφρενικά πράγματα», ανέφερε.

Το ίδιο πρόσωπο αμφισβήτησε την αντίληψη ότι η πρώην πρέσβης διαθέτει μεγάλο όγκο επιβαρυντικών πληροφοριών για την οικογένεια Τραμπ.

«Υπάρχει η εντύπωση ότι γνωρίζει πάρα πολλά επιβαρυντικά στοιχεία, τα οποία στην πραγματικότητα δεν διαθέτει», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «μπορεί να επινοήσει πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς μια αξιόπιστη αφηγήτρια».

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις ανώνυμης πηγής και όχι διαπιστωμένα γεγονότα για τη Γκιλφόιλ.

Οι καταγγελίες για τα 100.000 δολάρια και τα πολυτελή ταξίδια

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές της Γκιλφόιλ με επιχειρηματίες και πολιτικούς δωρητές, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με υποσχέσεις παροχής πρόσβασης σε πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μία από τις σοβαρότερες αφορά τον επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς, από τον οποίο η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού πιστωτικής κάρτας, με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με πρόσωπα που την υποστηρίζουν, η ίδια έχει εξηγήσει σε συνομιλητές της ότι τα χρήματα αφορούσαν αμοιβή για ομιλία της, η οποία δεν είχε καταβληθεί. Παραμένει ασαφές κατά πόσο αυτή η εξήγηση μπορεί να επηρεάσει την ενδεχόμενη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ερωτήματα έχουν προκύψει και για πολυτελή ταξίδια τα οποία φέρεται να δεχόταν δωρεάν από ξένους επιχειρηματίες. Δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιον βαθμό οι παροχές αυτές συνδέονταν με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων της ως πρέσβη, ούτε εάν υλοποιήθηκαν οι υποσχέσεις που φέρεται να είχε δώσει ότι θα βοηθούσε οικονομικά όσους την εξυπηρετούσαν.

Παρά τις καταγγελίες, τα πραγματικά περιστατικά και οι ενδεχόμενες νομικές συνέπειες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Σύμφωνα με την Washington Post, το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά της.

Το ενδεχόμενο ποινικής έρευνας και το κόστος για τη Γκιλφόιλ

Πηγές που επικαλείται η New York Post εκτιμούν ότι, ακόμη και αν οι καταγγελίες δεν καταλήξουν σε ποινικές κυρώσεις, η διαδικασία μιας ενδεχόμενης ποινικής έρευνας θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή και εξαντλητική για την πρώην πρέσβη.

«Όποια κι αν είναι η υπόθεση, σίγουρα θα εξεταστεί και αυτό πιθανότατα θα συνεπάγεται μια τεράστια διαδικασία και πολλά έξοδα για δικηγόρους», ανέφερε μία από τις πηγές.

Το ίδιο πρόσωπο σημείωσε ότι η Γκιλφόιλ γνωρίζει από την υπόθεση της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 πόσο επιβαρυντικές μπορεί να είναι οι ποινικές έρευνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα πρόσωπα αυτά δεν αναμένουν να υπάρξει νέα τοποθέτηση της Γκιλφόιλ σε κυβερνητική ή διπλωματική θέση, όπως συνέβη μετά τον χωρισμό της από τον Τραμπ Τζούνιορ. Εκτιμούν ότι η ευνοϊκότερη εξέλιξη για την ίδια θα ήταν η εξασφάλιση προεδρικής επιείκειας, εφόσον προκύψει σχετική νομική ανάγκη.

«Οι κατηγορίες είναι ψευδείς» – Η δήλωση πίστης στον Τραμπ

Η Γκιλφόιλ, πρώην σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της παραίτησής της.

«Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ με αποφασιστικότητα το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε.

«Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας προσφοράς μου», πρόσθεσε.

Παρά την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Γκιλφόιλ αφιέρωσε σημαντικό μέρος της αποχαιρετιστήριας δήλωσής της στη διαβεβαίωση ότι παραμένει πιστή στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Παρότι η θητεία μου ως πρέσβη μπορεί να φτάνει στο τέλος της, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα America First και στη χώρα που αγαπώ δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ», τόνισε.

Ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή της με τη φράση: «Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

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